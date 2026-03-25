Truy tố cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vì gây thất thoát hơn 800 tỉ

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án liên quan đến dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 "đắp chiếu" suốt nhiều năm, gây thiệt hại cả trăm tỉ đồng.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ẢNH: GIA HÂN

Trong số các bị can, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng tội danh còn có 6 bị can khác, gồm: Nguyễn Kim Trung, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó vụ trưởng vụ Trang thiết bị và công trình y tế (Bộ Y tế); Trần Văn Sinh, cựu Phó giám đốc ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế (Bộ Y tế); Đào Xuân Sinh, cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT…

Hai bị can bị truy tố về tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, gồm: Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm; Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm.

Viện KSND tối cao cũng truy tố bị can Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2 bệnh viện "đắp chiếu" nhiều năm, thất thoát hơn 800 tỉ

Cáo trạng xác định, quá trình thực hiện 2 dự án nêu trên, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm đã phê duyệt thuê tư vấn nước ngoài lập dự án đầu tư khi chưa làm rõ về khả năng đáp ứng của đơn vị tư vấn trong nước; không chứng minh được tính cần thiết phải thuê tư vấn nước ngoài; cố ý chỉ định thầu; không tổ chức lập, thẩm định chi phí thuê tư vấn nước ngoài; không tổ chức xác định dự toán gói thầu thuê tư vấn nước ngoài…

Cạnh đó là việc phân chia các gói thầu không hợp lý, không căn cứ vào tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện và tính đồng bộ của dự án, dẫn đến mất tính tổng thể, đồng bộ, gây ra nhiều vướng mắc.

Các hợp đồng xây dựng không có khối lượng chi tiết, không có dự toán kèm theo; không có thỏa thuận cụ thể, chi tiết về các yêu cầu kỹ thuật (cấu hình, xuất xứ...), cách thức đo đếm khối lượng, số lượng để làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán và điều chỉnh giá hợp đồng...

Đặc biệt, mặc dù công trình, hạng mục công trình chưa đủ điều kiện để thi công nhưng chủ đầu tư và nhà thầu đã tiến hành khởi công. Một số hạng mục thi công trước khi có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt, dẫn đến công tác quản lý chất lượng trong quá trình thi công gặp khó khăn.

Chuỗi sai phạm trên khiến 2 dự án phải dừng thi công từ tháng 1.2021 đến hết tháng 12.2024, bị đình trệ, kéo dài, không đạt được tiến độ. Hậu quả gây thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng.

Sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng ẢNH: PHÚC BÌNH

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến sai phạm gì?

Theo Viện KSND tối cao, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến là người đứng đầu Bộ Y tế, có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành y tế; trực tiếp chỉ đạo nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác kế hoạch tài chính, quy hoạch và phát triển ngành, xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế...

Đối với dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Bộ Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai dự án thuộc thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các bộ và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện đề án.

Song bà Tiến đã có sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Các quyết định này là cơ sở để Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm triển khai thực hiện, trong đó có nhiều sai phạm như đã nêu, dẫn đến thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước hơn 800 tỉ đồng.

Cơ quan tiến hành tố tụng còn xác định 2 cựu thuộc cấp của bà Nguyễn Thị Tiến là bị can Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, yêu cầu các nhà thầu phải đưa tiền cho mình theo tỷ lệ 5% số tiền được tạm ứng, thanh toán.

Trong đó, bị can Thắng nhận hơn 88 tỉ đồng (bao gồm hơn 36 tỉ đã chuyển thông tin đến Bộ Quốc phòng để xử lý theo thẩm quyền), bị can Tuấn nhận hơn 12 tỉ đồng (trong đó 4,5 tỉ đồng đã chuyển thông tin đến Bộ Quốc phòng).

Đáng chú ý, lợi dụng bị can Thắng sợ bị xử lý, bị can Lê Thanh Thiêm đã đã đưa ra thông tin gian dối, chiếm đoạt 2 triệu USD, tương đương hơn 45 tỉ đồng của ông này.