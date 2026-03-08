Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Hàng triệu mét vuông đất công ở Vĩnh Long bỏ trống nhiều năm, gây lãng phí lớn

Nam Long
Nam Long
08/03/2026 12:27 GMT+7

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kết luận thanh tra, chỉ ra việc hàng triệu mét vuông đất công ở tỉnh bị bỏ trống nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Ngày 8.3, tin từ Thanh tra tỉnh Vĩnh Long cho biết, ông Võ Văn Phú, Chánh thanh tra tỉnh này, vừa ký ban hành kết luận thanh tra chuyên đề về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý.

Để người dân chiếm đất công, lấy tài sản công

Theo kết luận thanh tra, đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 8 đơn vị, trong đó có Trung tâm Phát triển quỹ đất, thuộc Sở Nông nghiệp - Môi trường Vĩnh Long. Trung tâm này được thành lập trên cơ sở hợp nhất 6 Trung tâm Phát triển quỹ đất của 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre (cũ) và Ban Bồi thường hỗ trợ và tái định cư tỉnh Bến Tre (cũ).

Vĩnh Long: Hàng triệu mét vuông đất công bỏ trống nhiều năm, không khai thác sử dụng - Ảnh 1.

Nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh bị kiểm điểm trách nhiệm do gây lãng phí đất công

ẢNH: NAM LONG

Trung tâm Phát triển quỹ đất Vĩnh Long đang quản lý, sử dụng 4 trụ sở làm việc, với diện tích nhà 2.096 m2 và diện tích đất 1.323 m2; 113 khu đất công với diện tích đất hơn 4,7 triệu m2; 49 khu đất công đã lập thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá cho thuê đất, cho thuê đất, giao đất với diện tích đất hơn 2,2 triệu m2; và tạm quản lý 70 cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc của các sở, ngành tỉnh, cấp huyện cũ dôi dư, do hợp nhất, sáp nhập các sở, ban, ngành đang bỏ trống chưa sử dụng với diện tích nhà hơn 25.800 m2 và diện tích đất hơn 135.000 m2.

Qua kiểm tra thực tế, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long phát hiện nhiều hạn chế. Cụ thể, tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Trà Vinh (cũ), trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, việc quản lý các khu đất công còn để xảy ra tình trạng bị các hộ dân lấn, chiếm; quản lý các khu đất công chưa chặt chẽ, chưa kịp thời phát hiện, xử lý và giải quyết các trường hợp bị lấn chiếm đất. Qua kiểm tra, xác minh phát hiện 1 khu đất có 2 hộ dân lấn chiếm đất và 1 khu đất có tài sản bị tháo dỡ mất các khung cửa sổ, cửa đi nhưng trung tâm không phát hiện.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Trà Vinh (cũ) chậm lập hồ sơ khai thác sử dụng, kêu gọi đầu tư, chưa lập hồ sơ khai thác sử dụng 12 khu đất công; chưa lập phương án sử dụng khai thác quỹ đất được giao quản lý 29 khu đất công là thực hiện chưa đúng quy định; 33 khu đất công với diện tích hơn 2,5 triệu m2 bỏ trống nhiều năm, không đưa vào khai thác sử dụng trong thời gian dài, đơn vị không lập phương án khai thác sử dụng, thực hiện chưa đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh giao quản lý và lập phương án khai thác sử dụng, gây lãng phí nguồn lực đất đai là thực hiện chưa đúng quy định.

Trách nhiệm đối với các hạn chế nêu trên thuộc về lãnh đạo và các viên chức tham mưu của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Trà Vinh (cũ) trong giai đoạn từ 1.1.2019 đến 30.6.2025.

Nguyên nhân khách quan do các khu đất có vị trí không thuận lợi kêu gọi đầu tư, cơ sở hạ tầng hạn chế, khu đất không có đường dẫn vào, nhỏ, hẹp, đất ao, hồ, mặt nước rất khó kêu gọi đầu tư, không có nhà đầu tư quan tâm; vướng tài sản trên đất, chờ xác định giá đất, điều chỉnh quy hoạch.

Yêu cầu kiểm điểm nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Long (cũ) quản lý các khu đất công chưa chặt chẽ, để xảy ra tình trạng bị các hộ dân lấn, chiếm 7 khu đất công. Khi được UBND tỉnh Vĩnh Long (cũ) tạm giao quản lý 70 cơ sở nhà, đất thì có 68 cơ sở nhà, đất chưa bàn giao xong.

Vĩnh Long: Hàng triệu mét vuông đất công bỏ trống nhiều năm, không khai thác sử dụng - Ảnh 2.

Nhiều khu nhà, đất công ở thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cũ bị bỏ không thời gian dài gây xuống cấp lãng phí

ẢNH: NAM LONG

Qua kiểm tra 19 khu đất công, có 2 khu đất chưa hoàn thành thủ tục bàn giao mốc giới khu đất, 17 khu đất công bỏ trống chưa khai thác sử dụng là thực hiện chưa đúng quy định. Nguyên nhân, đơn vị chưa lập phương án sử dụng khai thác quỹ đất được giao quản lý theo chức năng, nhiệm vụ. Trách nhiệm đối với các hạn chế nêu trên thuộc về lãnh đạo và các viên chức tham mưu của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Long (cũ) trong giai đoạn từ 1.1.2019 đến 30.6.2025.

Đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bến Tre (cũ), trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trung tâm quản lý các thửa đất công chưa chặt chẽ, còn để xảy ra tình trạng bị các hộ dân lấn, chiếm 6 thửa đất công, đến thời điểm thanh tra chưa giải quyết dứt điểm.

Qua kiểm tra, xác minh thực tế 5/14 thửa đất, các thửa đất đã được cắm trụ ranh quản lý ổn định, tuy nhiên đa số hiện trạng các thửa đất bỏ trống, chưa đưa vào sử dụng, bị lấn chiếm, mất cột mốc ranh, đất bị sạt lở. Trung tâm quản lý các thửa đất công chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên, chưa kịp thời phát hiện và xử lý tình trạng hộ lấn chiếm đất sử dụng, thực hiện chưa đúng quy định; đơn vị chưa lập phương án khai thác sử dụng 12 thửa đất được giao quản lý. Qua kiểm tra hồ sơ, có 13 thửa đất công với diện tích hơn 20.000 m2 bỏ trống nhiều năm, không đưa vào khai thác sử dụng trong thời gian dài, không lập phương án khai thác sử dụng, gây lãng phí nguồn lực đất đai...

Nguyên nhân là đơn vị chưa lập phương án sử dụng khai thác 12 thửa đất trên; chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ được giao, chưa chủ động nghiên cứu tìm giải pháp lập hồ sơ khai thác sử dụng. Trách nhiệm đối với các hạn chế nêu trên thuộc về lãnh đạo và các viên chức tham mưu của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bến Tre (cũ) trong giai đoạn từ 1.1.2019 đến 30.6.2025.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất Vĩnh Long kiểm điểm trách nhiệm và rút kinh nghiệm đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý là giám đốc, nguyên giám đốc và các viên chức tham mưu thuộc các Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cũ và tỉnh mới có liên quan đến hạn chế phát hiện qua thanh tra.


