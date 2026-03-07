Thanh tra Cần Thơ chỉ ra nhiều hạn chế trong quản lý nhà, đất công

Ngày 7.3, tin từ Thanh tra thành phố Cần Thơ cho biết cơ quan này đã có kết luận thanh tra về việc phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý trên địa bàn.

Nội dung này liên quan đến Sở Nông nghiệp - Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố. Bởi vì sau khi sáp nhập, đây là các cơ quan, đơn vị chuyên môn được giao tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước về quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất (sắp xếp, bố trí, cho thuê, đấu giá...).

Thanh tra thành phố Cần Thơ chỉ ra nhiều hạn chế trong việc trong quản lý nhà, đất công ẢNH: THANH DUY

Theo kết luận thanh tra, các cơ quan, đơn vị nói trên còn một số hạn chế khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Với Sở Nông nghiệp - Môi trường, việc tham mưu cho thuê đất thực hiện dự án xây dựng siêu thị tại thành phố Ngã Bảy (cũ) chưa bảo đảm đúng trình tự, thủ tục. Cũng tại đây, công tác đấu giá quyền sử dụng đất một dự án khu đô thị trung tâm khác cũng chưa thực hiện đúng quy định.

Liên quan đến việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, tại một dự án khu công nghiệp đã tính thiếu số tiền hơn 25 tỉ đồng; Trong khi đó, tại một dự án bến xe trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (cũ) còn nợ 4,76 tỉ đồng (số tiền này đã được nộp trong quá trình thanh tra).

Ngoài ra, có 2 dự án chưa thực hiện tính tiền và chậm tiến độ. Trong lĩnh vực tài chính đất đai, có 6 trường hợp được miễn tiền thuê đất không đúng quy định, phải truy thu số tiền 3,68 tỉ đồng (tiền chậm nộp do cơ quan thuế xác định).

Đối với Sở Tài chính, việc ban hành các biện pháp phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nhà, đất chưa được thực hiện đầy đủ và riêng biệt, mà chủ yếu được lồng ghép trong các chương trình chung. Trong quá trình lập phương án sắp xếp nhà, đất, có trường hợp đưa cơ sở nhà, đất vào phương án khi chưa có quyết định giải quyết tranh chấp của cấp có thẩm quyền.

Trong khi đó, hạn chế của Sở Xây dựng là tham mưu bán tài sản nhà, đất theo phương án đã được phê duyệt còn chậm. Hiện, còn 4 căn nhà bỏ trống, xuống cấp, chưa có phương án xử lý, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí. Qua kiểm tra, trong số 10 cơ sở nhà cho thuê, có 2 cơ sở sử dụng không đúng mục đích.

Với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ, hạn chế là ở việc thực hiện trình tự, thủ tục trình phê duyệt phương án đấu giá đối với 2 khu đất thu hồi chưa bảo đảm theo quyết định. Việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với 2 dự án chưa đúng thẩm quyền. Tại một dự án khu tái định cư - dân cư, việc bàn giao thực địa các vị trí đất trúng đấu giá chưa được thực hiện đầy đủ theo quy định...