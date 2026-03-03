Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bộ Y tế thu hồi gần 300 sản phẩm mỹ phẩm, nhiều thương hiệu nổi tiếng bị gọi tên
Video Thời sự

Bộ Y tế thu hồi gần 300 sản phẩm mỹ phẩm, nhiều thương hiệu nổi tiếng bị gọi tên

Hồ Hiền
Hồ Hiền
03/03/2026 19:00 GMT+7

Bộ Y tế vừa quyết định thu hồi 291 sản phẩm mỹ phẩm trên toàn quốc do chứa Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane, hai hợp chất mới được Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN đưa vào danh mục không được phép sử dụng trong mỹ phẩm.

Danh sách do Cục Quản lý Dược công bố gồm 291 sản phẩm, trong đó có nhiều sản phẩm thuộc các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước như Paula's Choice, Lemonade, Merzy, Nitipon,...

Cục Quản lý dược yêu cầu các công ty có tên trong danh mục kèm theo quyết định phải khẩn trương gửi thông báo thu hồi đến các đơn vị phân phối, cơ sở kinh doanh, sử dụng sản phẩm do mình đưa ra thị trường; tiếp nhận sản phẩm trả lại và tổ chức thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm theo quy định.

Bộ Y tế thu hồi gần 300 sản phẩm mỹ phẩm, nhiều thương hiệu nổi tiếng bị gọi tên

Gửi báo cáo thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 26.3.2026.

Sở y tế các tỉnh, thành phố được yêu cầu thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc buôn bán, sử dụng các sản phẩm thuộc diện thu hồi; đồng thời trả lại cho cơ sở cung ứng. Các đơn vị phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Bên cạnh đó, sở y tế phối hợp với các cơ quan truyền thông để thông tin rộng rãi đến cơ sở kinh doanh, người tiêu dùng, tránh tiếp tục buôn bán, sử dụng các sản phẩm nêu trên.

Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm, các địa phương xử lý theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý dược.

Bộ Y tế thu hồi mỹ phẩm Paula's Choice Lemonade Merzy Nitipon Cục quản lý dược Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN
