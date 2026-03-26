Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh bị truy tố vụ khai thác 'chui' 459.000 tấn quặng titan

Viện KSND tối cao mới đây ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án khai thác trái phép hàng trăm ngàn tấn quặng titan xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản đầu tư Hưng Thịnh (Tập đoàn Hưng Thịnh) và một số đơn vị liên quan.

Các bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hưng Thịnh ẢNH: CACC

Trong số này, bị can Phan Thành Muôn, Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh, bị truy tố về các tội "vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên", "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "đưa hối lộ".

Bị can Huang ShangXia (quốc tịch Trung Quốc), nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining, bị truy tố về các tội "buôn lậu" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị can Đỗ Tiến Hải, Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà, bị truy tố về các tội "buôn lậu" và "đưa hối lộ".

Vụ án còn có bị can Phan Thị Xuân Thu, cựu Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận (cũ) và Lê Văn Hưng, cựu công chức thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1, cùng bị truy tố về tội "nhận hối lộ".

Theo cáo buộc, từ năm 2021 - 2024, bị can Phan Thành Muôn cùng một số cá nhân giữ vai trò khác nhau tại Tập đoàn Hưng Thịnh và Liên đoàn địa chất Trung Trung bộ đã có hành vi tổ chức khai thác quặng titan trái phép với hơn 459.000 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỉ đồng.

Quá trình này, Muôn đã đưa hối lộ cho bị can Phan Thị Xuân Thu và chi tiền cảm ơn tổng số hơn 1,6 tỉ đồng cho một số cá nhân là thành viên tổ giám sát để làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm cho Tập đoàn Hưng Thịnh.

Cơ quan tiến hành tố tụng còn xác định Muôn thỏa thuận bán quặng cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn đơn giá bán thực tế, không được hạch toán báo cáo thuế, che giấu doanh thu, vi phạm các quy định về kế toán gây thiệt hại về thuế hơn 50 tỉ đồng.

Một trong các đầu mối mua quặng là Huang ShangXia. Bị can này thỏa thuận mua quặng với giá ghi trong hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá mua bán thực tế. Sau đó, Huang ShangXia cùng đồng phạm tổ chức buôn lậu hơn 27.997 tấn Ilmenite (khoáng vật titan - sắt ôxit có từ tính yếu) không đủ hàm lượng xuất khẩu, với tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD, tương đương hơn 95,9 tỉ đồng.

Đáng chú ý, để giúp Huang ShangXia thực hiện hành vi buôn lậu, bị can Đỗ Tiến Hải đã đưa hối lộ cho bị can Lê Văn Hưng, cựu cán bộ hải quan, hơn 8,5 tỉ đồng, nhằm tráo mẫu giám định, che gấu, hợp thức cho việc xuất khẩu quặng trái phép…