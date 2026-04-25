Thời sự

Thành lập thành phố Đồng Nai: 3 nhiệm vụ lớn, ưu tiên thực hiện ngay

Lê Lâm
25/04/2026 05:29 GMT+7

Hoàn thiện hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng quản trị đô thị và chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh, phát triển nguồn nhân lực là 3 nhiệm vụ lớn mà Đồng Nai ưu tiên thực hiện.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 24.4, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai (478/487 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 95,6%), có hiệu lực thi hành từ ngày 30.4.2026.

Ông Nguyễn Kim Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai

PV Báo Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Kim Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai về những nhiệm vụ mà địa phương sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới, để xứng danh là thành phố.

Xây dựng Đồng Nai thành thành phố mạnh về kinh tế, chất lượng sống cao

Theo đó, ông Nguyễn Kim Long cho biết ngay từ thời điểm này và trong thời gian tới, Đồng Nai sẽ tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ lớn:

Thứ nhất, là ưu tiên hoàn thiện hạ tầng chiến lược, nhất là các công trình gắn với sân bay Long Thành, các tuyến cao tốc, vành đai, các trục kết nối liên vùng và hệ thống đô thị động lực.

"Đây là nền tảng rất quan trọng, bởi muốn phát triển lên vị thế mới thì trước hết phải có hạ tầng đủ mạnh để mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh", ông Long lý giải.

Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang được xây dựng ở Đồng Nai. Trong ảnh là đường Vành đai 3 TP.HCM, cắt ngang đường 25B, 25C - đây đều là những tuyến đường kết nối đến sân bay Long Thành

Thứ hai là nâng cao chất lượng quản trị đô thị. Trong đó, Đồng Nai tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, hoàn thiện quy hoạch và tổ chức phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, đồng bộ và bền vững.

Bởi vì phát triển đô thị không chỉ là mở rộng về quy mô, mà quan trọng hơn là phải nâng được chất lượng quản trị và chất lượng phục vụ người dân.

Thứ ba, là chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh và phát triển nguồn nhân lực.

"Chúng tôi xác định rất rõ ràng, một thành phố không chỉ mạnh về kinh tế, mà còn phải là nơi có chất lượng sống cao, có bản sắc, có sức hấp dẫn và có khả năng phát triển bền vững", Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh.

Cảm ơn nhân dân Đồng Nai

Một góc đô thị Biên Hòa

Nhân sự kiện Quốc hội "bấm nút" thành lập thành phố Đồng Nai, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long cho biết Tỉnh ủy, UBND tỉnh trân trọng ghi nhận, cảm ơn sự sẻ chia, đồng hành và đóng góp rất quý báu của nhân dân trong suốt chặng đường xây dựng, phát triển Đồng Nai thời gian qua.

Theo ông Long, những thành tựu đạt được hôm nay không phải là kết quả của một giai đoạn ngắn, mà là sự kết tinh của cả một quá trình phấn đấu bền bỉ, của tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, và sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh.

Khu tái định cư dự án sân bay Long Thành

Chính vì vậy, hành trình xây dựng Đồng Nai trở thành thành phố không phải là việc riêng của chính quyền, mà là khát vọng chung của cả một vùng đất đang vươn lên mạnh mẽ.

Thông điệp chính quyền muốn gửi đến người dân là hãy tiếp tục đồng hành, tiếp tục ủng hộ và tiếp tục giữ vững niềm tin vào chặng đường phát triển phía trước của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh sẽ hành động với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nói đi đôi với làm, lấy kết quả thực chất làm thước đo trong mọi chủ trương, hành động.

"Bởi mục tiêu cuối cùng không chỉ là một vị thế hành chính mới, mà quan trọng hơn là xây dựng Đồng Nai trở thành một đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống, giàu bản sắc và có sức vươn lên mạnh mẽ; để mỗi người dân đều được thụ hưởng ngày càng đầy đủ, thiết thực hơn những thành quả của quá trình phát triển", ông Nguyễn Kim Long nói.

Tin liên quan

Đồng Nai chính thức lên thành phố từ 30.4.2026

Đồng Nai chính thức lên thành phố từ 30.4.2026

Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai hiện nay.

Thành lập thành phố Đồng Nai: Người dân, doanh nghiệp kỳ vọng điều gì?

Khám phá thêm chủ đề

thành phố Đồng Nai 3 nhiệm vụ lớn Đồng Nai ưu tiên thực hiện ông Nguyễn Kim Long Sân bay Long Thành nhân dân Đồng Nai
