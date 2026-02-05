Đồng Nai tăng trưởng kinh tế dẫn đầu vùng Đông Nam bộ

Đó là thông tin được ông Nguyễn Kim Long, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai đưa ra tại Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026 diễn ra sáng 5.2.

Một dự án FDI ở khu công nghiệp Dầu Giây (xã Dầu Giây, Đồng Nai) ẢNH: LÊ LÂM

Theo ông Nguyễn Kim Long, trong năm 2025, tỉnh Đồng Nai đạt được kết quả nổi bật về tăng trưởng, phát triển kinh tế nói chung và thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) vào tỉnh nói riêng.

Cụ thể, kinh tế tăng trưởng tốt, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2025 đạt trên 677.900 tỉ đồng (tăng 9,63% so với năm 2024). So với mục tiêu Chính phủ giao là 8,5% thì Đồng Nai là tỉnh đứng đầu cả nước về mức độ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.

Đồng Nai xếp thứ 7 cả nước về tốc độ tăng GRDP và dẫn đầu vùng Đông Nam bộ. Lần đầu tiên tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh vượt mốc 100.000 tỉ đồng.

Trong năm 2025, Đồng Nai thu hút gần 3,36 tỉ USD vốn đầu tư FDI, vượt xa kế hoạch đề ra là 1,9 tỉ USD. Đến nay tỉnh đã thu hút đầu tư từ 51 quốc gia và vùng lãnh thổ với 2.255 dự án FDI, tổng vốn đầu tư gần 43,54 tỉ USD.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 doanh nghiệp FDI ẢNH: LÊ LÂM

Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp FDI được Đồng Nai tổ chức thường niên nhằm trao đổi thông tin, lắng nghe ý kiến, chia sẻ của các doanh nghiệp FDI đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, từ đó kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Sau sáp nhập, tỉnh Đồng Nai có 58 khu công nghiệp, trong đó 43 khu công nghiệp đang đi vào hoạt động với tổng diện tích 14.640 ha, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 76%. Ngoài ra còn có khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư với diện tích 25.864 ha.

Dịp này, UBND tỉnh Đồng Nai đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án FDI, gồm 2 dự án mới và 1 dự án tăng vốn, với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 550 triệu USD.

