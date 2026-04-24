Đồng Nai chính thức lên thành phố từ 30.4.2026

Ngày 24.4, với 478/487 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai, có hiệu lực thi hành từ 30.4.2026.

Các đại biểu tại phiên làm việc của Quốc hội sáng 24.4 ẢNH: GIA HÂN

Theo nghị quyết, thành phố Đồng Nai được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai hiện nay.

Thành phố Đồng Nai sau khi thành lập sẽ giáp TP.HCM, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia.

Nghị quyết giao Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai (HĐND, UBND thành phố Đồng Nai kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành) và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết.

Cùng đó là sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương theo quy định; ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Nghị quyết cũng nêu rõ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Đồng Nai được đổi tên để hoạt động với tên gọi thành phố Đồng Nai kể từ 30.4.2026.

Các văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền ban hành, cấp trước khi nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan, người có thẩm quyền.

Ngoài các chế độ, chính sách đối với thành phố trực thuộc trung ương, các cơ chế, chế độ, chính sách đặc thù đối với tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục được thực hiện trên địa bàn thành phố Đồng Nai cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng Nai có vị trí chiến lược ở vùng Đông Nam bộ, liên kết trực tiếp với TP.HCM ẢNH: LÊ LÂM

Hình mẫu tiên phong về kinh tế công nghiệp công nghệ cao

Trước đó, trong báo cáo tiếp thu, giải trình, Chính phủ cho biết, việc thành lập thành phố Đồng Nai sẽ là cơ sở nền tảng đưa Đồng Nai trở thành hình mẫu tiên phong của Việt Nam về nền kinh tế công nghiệp công nghệ cao và bền vững.

Mô hình này đặt trọng tâm vào sản xuất chế tạo xanh và tiên tiến, nông nghiệp công nghệ cao, cùng với vai trò là cửa ngõ logistics mang tầm quốc tế.

Đồng thời, hệ thống các giải pháp về thúc đẩy liên kết vùng, chuyển giao công nghệ, trung tâm logistic, trung tâm đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cho khu vực phía nam dự kiến được triển khai đồng bộ, xuyên suốt.

Đây là nền tảng vững chắc, khẳng định vị trí, vai trò của Đồng Nai trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng và là đô thị chia sẻ, tương hỗ cùng phát triển với siêu đô thị TP.HCM.

Quá trình xây dựng đề án trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng dự thảo kế hoạch về việc triển khai các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngay sau khi được thông qua.

Tại dự thảo kế hoạch, tỉnh đã xác định lộ trình cụ thể hoàn thành quy hoạch chung, quy hoạch tổng thể tỉnh Đồng Nai, quy hoạch đô thị Đồng Nai và các quy hoạch khác có liên quan trong năm 2026 đảm bảo định hướng phát triển cân bằng giữa các vùng, miền trong tỉnh.

Đồng thời, rà soát, ưu tiên đầu tư hạ tầng, mở rộng các trục giao thông chiến lược, vành đai, liên vùng, nhất là tuyến kết nối Long Thành với khu vực đồng bằng sông Cửu Long và hệ thống giao thông công cộng nhằm hình thành mạng lưới giao thông liên vùng hiện đại.

Cùng đó là nâng cấp hạ tầng đô thị lõi; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án động lực (đường bộ cao tốc, cảng, logistics, kết nối sân bay Long Thành); hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị (cấp - thoát nước, xử lý rác thải, chiếu sáng, số hóa hạ tầng) bảo đảm phù hợp mô hình chính quyền đô thị…