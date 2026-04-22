Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

10 phường mới thành lập ở Đồng Nai sẽ bắn pháo hoa vào đêm 30.4

Lê Lâm
22/04/2026 14:00 GMT+7

Đồng Nai sẽ bắn pháo hoa vào đêm 30.4 tại 2 trung tâm của tỉnh gồm Trấn Biên và Bình Phước, cùng 10 phường mới thành lập.

Tối 30.4, Đồng Nai dự kiến sẽ bắn pháo hoa tại 12 điểm trên toàn tỉnh nhằm chào mừng 51 năm thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026). Trong đó, có 10 điểm tại 10 phường mới thành lập ở Đồng Nai.

10 Phường mới thành lập ở Đồng Nai sẽ bắn pháo hoa đêm 30 . 4 - Ảnh 1.

Đồng Nai bắn pháo hoa ở cầu Hóa An vào dịp Tết dương lịch 2026

ẢNH: NGUYỄN CƯỜNG

Cụ thể, sẽ bắn pháo hoa tầm cao ở 2 trung tâm của tỉnh Đồng Nai, gồm phường Trấn Biên và phường Bình Phước; 10 điểm tầm thấp ở các phường Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Trị An, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh.

Thời gian bắn ở 12 điểm đều là 15 phút, kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết thành lập 10 phường mới ở Đồng Nai, gồm: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai và Lộc Ninh.

Các phường mới thành lập giữ nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 10 xã trước đó. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 30.4.2026.

Đề án thành lập thành phố Đồng Nai đang được thảo luận tại Quốc hội. Dự kiến vào ngày mai (23.4), Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai.

Tỉnh Đồng Nai có tổng diện tích tự nhiên là 12.737,18 km2, với 95 đơn vị hành chính cấp xã, quy mô dân số năm 2025 là 4.491.408 người.

Đồng Nai nằm ở vùng Đông Nam bộ, là tỉnh có nền kinh tế phát triển mạnh, luôn nằm trong nhóm các địa phương có nguồn thu ngân sách lớn.

Năm 2025, quy mô GRDP của Đồng Nai đạt 677.932 tỉ đồng, xếp thứ 4 cả nước, chỉ sau Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng; thu ngân sách trên 102.962 tỉ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 152,8 triệu đồng/người, đóng góp 5% GDP của cả nước.

Việc thành lập 10 phường mới ở Đồng Nai nhằm nâng tỷ lệ đơn vị hành chính phường của tỉnh lên trên 30 % (33/95), đáp ứng được tiêu chuẩn lên thành phố.

Tin liên quan

Ban hành nghị quyết thành lập 10 phường mới ở Đồng Nai

Từ ngày 30.4, chính thức thành lập 10 phường mới ở Đồng Nai gồm: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai và Lộc Ninh.

Khám phá thêm chủ đề

thành lập 10 phường mới ở Đồng Nai bắn pháo hoa đề án thành lập thành phố Đồng Nai Quốc hội phường Trấn Biên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận