10 phường mới thành lập ở Đồng Nai sẽ bắn pháo hoa vào đêm 30.4

Tối 30.4, Đồng Nai dự kiến sẽ bắn pháo hoa tại 12 điểm trên toàn tỉnh nhằm chào mừng 51 năm thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026). Trong đó, có 10 điểm tại 10 phường mới thành lập ở Đồng Nai.

Đồng Nai bắn pháo hoa ở cầu Hóa An vào dịp Tết dương lịch 2026 ẢNH: NGUYỄN CƯỜNG



Cụ thể, sẽ bắn pháo hoa tầm cao ở 2 trung tâm của tỉnh Đồng Nai, gồm phường Trấn Biên và phường Bình Phước; 10 điểm tầm thấp ở các phường Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Trị An, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh.

Thời gian bắn ở 12 điểm đều là 15 phút, kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết thành lập 10 phường mới ở Đồng Nai, gồm: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai và Lộc Ninh.

Các phường mới thành lập giữ nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 10 xã trước đó. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 30.4.2026.

Đề án thành lập thành phố Đồng Nai đang được thảo luận tại Quốc hội. Dự kiến vào ngày mai (23.4), Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai.

Tỉnh Đồng Nai có tổng diện tích tự nhiên là 12.737,18 km2, với 95 đơn vị hành chính cấp xã, quy mô dân số năm 2025 là 4.491.408 người.

Đồng Nai nằm ở vùng Đông Nam bộ, là tỉnh có nền kinh tế phát triển mạnh, luôn nằm trong nhóm các địa phương có nguồn thu ngân sách lớn.

Năm 2025, quy mô GRDP của Đồng Nai đạt 677.932 tỉ đồng, xếp thứ 4 cả nước, chỉ sau Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng; thu ngân sách trên 102.962 tỉ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 152,8 triệu đồng/người, đóng góp 5% GDP của cả nước.

Việc thành lập 10 phường mới ở Đồng Nai nhằm nâng tỷ lệ đơn vị hành chính phường của tỉnh lên trên 30 % (33/95), đáp ứng được tiêu chuẩn lên thành phố.