Thành lập thành phố Đồng Nai: Người dân, doanh nghiệp kỳ vọng điều gì?

Sáng 24.4, Quốc hội đã chính thức biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai hiện nay.

Trước sự kiện này, nhiều người dân, doanh nghiệp và các bạn trẻ đã chia sẻ niềm vui, gửi gắm những kỳ vọng của mình để chung tay vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong tương lai.

Trở thành hình mẫu tiên phong về nông nghiệp hiện đại

Theo ông Nguyễn Thế Tùng, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Queen Farm Việt Nam (xã Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai), thì việc Đồng Nai trở thành thành phố là bước chuyển mình mang tính chiến lược, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho toàn vùng.

"Chúng tôi kỳ vọng Đồng Nai trong vai trò mới sẽ có những chính sách đột phá hơn cho lĩnh vực nông nghiệp hiện đại; đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp – nhà khoa học – người nông dân, hình thành các hệ sinh thái nông nghiệp bền vững, thay vì phát triển rời rạc như lâu nay", ông Tùng nói.

Đồng thời, là cầu nối xúc tiến thương mại trực tiếp ra quốc tế nhằm chung tay phát triển các thương hiệu nông sản, cây ăn trái mang tính chủ lực của Đồng Nai như sầu riêng, mít, bưởi, điều, tiêu, cà phê, cao su…

"Tôi tin rằng khi chính sách đúng, định hướng rõ và con người cùng đồng lòng, Đồng Nai hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu tiên phong về nông nghiệp hiện đại – nơi không chỉ tạo ra sản phẩm, mà còn tạo ra giá trị lâu dài cho môi trường, xã hội và nền kinh tế", ông Tùng nói thêm

Là một doanh nhân trẻ, đồng thời là người gắn bó với ngành điều, ông Nguyễn Hoàng Đạt, Giám đốc Công ty TNHH Vinahe, Phó chủ tịch Hội điều Đồng Nai, cho rằng đây là thời điểm Đồng Nai bước vào "sân chơi lớn", nơi mà mọi chuẩn mực về quản trị, chất lượng và năng lực cạnh tranh đều phải được nâng lên.

"Khi tiếp nhận thông tin Đồng Nai trở thành thành phố, tôi cảm thấy rất phấn khởi, tự hào nhưng cũng đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm lớn hơn. Đây không chỉ là dấu mốc hành chính, mà là bước chuyển mình mang tính lịch sử, mở ra một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp", ông Đạt bày tỏ.

Điểm khác biệt lớn nhất khi Đồng Nai lên thành phố, theo ông Đạt, đó là cơ hội rõ ràng hơn nhưng thách thức cũng không nhỏ. Doanh nghiệp sẽ phải chuyển từ tư duy "làm tốt trong tỉnh" sang "cạnh tranh ở cấp quốc gia và quốc tế". Áp lực về chất lượng, tiêu chuẩn, thương hiệu sẽ cao hơn. Những doanh nghiệp không kịp thay đổi sẽ bị đào thải, nhưng ngược lại, những doanh nghiệp chuẩn bị tốt sẽ có cơ hội bứt phá rất nhanh.

Trở thành điểm sáng về giáo dục, tri thức và đổi mới sáng tạo của cả nước

Là một giảng viên đại học đang công tác và gắn bó tại Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Phi bày tỏ sự tự hào khi tỉnh nhà sắp được trở thành thành phố. Dưới góc nhìn của một người làm giáo dục, đây không chỉ là bước phát triển về mặt hành chính – đô thị, mà còn là sự khẳng định tầm vóc mới của Đồng Nai trong chiến lược phát triển quốc gia.

Điều khiến ông Phi kỳ vọng hơn cả là cơ hội để Đồng Nai thu hút, phát triển và giữ chân đội ngũ trí thức, sinh viên, nhà nghiên cứu. Từ đó hình thành một hệ sinh thái tri thức gắn với đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của một đô thị trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

"Với chúng tôi - những người làm giáo dục, đó là trách nhiệm đào tạo ra những thế hệ công dân không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn có ý thức xã hội, có năng lực thích ứng và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương. Tôi tin rằng với nền tảng hiện có và định hướng đúng đắn, Đồng Nai sẽ vươn lên mạnh mẽ, không chỉ là trung tâm kinh tế năng động mà còn trở thành một điểm sáng về giáo dục, tri thức và đổi mới sáng tạo của cả nước", ông Phi kỳ vọng.

Có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ phát triển

"Là một người con của Long Khánh, tôi cảm thấy rất vui khi 2 lần được đón nhận nghị quyết thành lập thành phố. Lần đầu là khi Long Khánh lên thành phố năm 2019 và lần này tới lượt Đồng Nai, cảm giác rất vui khi thấy quê hương mình chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới", anh Phạm Lê Hoàng Long (phường Long Khánh) bày tỏ.

Ở góc nhìn của người làm tư vấn bất động sản, anh Long cho rằng: "Đây đúng là một cú hích rất mạnh cho cực tăng trưởng của Đồng Nai. Chắc chắn thành phố sẽ thu hút đầu tư tốt hơn, thị trường cũng sẽ phát triển rõ ràng, bài bản hơn chứ không còn kiểu tự phát như trước".

Để đạt được như kỳ vọng thì không phải chỉ mỗi nhà nước hay doanh nghiệp làm là đủ, mà từng người dân cũng phải có trách nhiệm hơn, từ cách làm việc, kinh doanh cho tới ý thức giữ gìn môi trường, hình ảnh chung của đô thị Đồng Nai.

"Cá nhân tôi mong thời gian tới quy hoạch sẽ rõ ràng, minh bạch hơn để người dân dễ nắm bắt, thị trường phát triển ổn định, cùng với đó là những chính sách hỗ trợ để người dân địa phương, doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi có cơ hội phát triển cùng, chứ không bị đứng ngoài cuộc. Mong vài năm sau nhìn lại, sẽ thấy quyết định hôm nay là một bước ngoặt đúng và đáng tự hào", anh Long nói.

Tương tự, ông Nguyễn Hoàng Đạt, Giám Đốc Công ty TNHH Vinahe, kỳ vọng: "Trong giai đoạn tới, lãnh đạo các cấp cần có chính sách ưu tiên phát triển hạ tầng khu vực phía bắc tỉnh Đồng Nai (Bình Phước cũ), mở rộng hạ tầng giao thông kết nối. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn, đất đai và chuyển đổi công nghệ. Xây dựng các cụm ngành công nghiệp, đặc biệt với ngành điều – ngành đặc trưng của địa phương. Tôi cũng mong muốn chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc xây dựng thương hiệu nông sản địa phương, từ đó nâng cao giá trị và vị thế trên thị trường quốc tế".

Khi nghe tin Đồng Nai được Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố, nhiều người trẻ cũng cảm thấy rất vui mừng và tự hào.

Chị Trịnh Trần Thủy Trúc, cán bộ Trường Cao đẳng công nghệ và quản trị Sonadezi, bày tỏ: "Theo tôi, việc trở thành thành phố sẽ mở ra rất nhiều cơ hội, đặc biệt là cho thế hệ trẻ. Chúng tôi sẽ có thêm điều kiện học tập, làm việc trong môi trường hiện đại hơn, nhiều cơ hội việc làm chất lượng hơn và có thể phát triển bản thân ngay tại chính quê hương của mình. Đây cũng là động lực để người trẻ yên tâm gắn bó, cống hiến lâu dài, thay vì phải tìm kiếm cơ hội ở nơi khác".

Hiểu rõ về ý thức và trách nhiệm, chị Trúc cho rằng các bạn trẻ cần chủ động học tập, nâng cao kỹ năng, thích ứng với sự phát triển nhanh của xã hội, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh một thành phố Đồng Nai năng động, văn minh và nghĩa tình.

Còn em Lê Nguyễn Hiếu Nhân, Bí thư Chi đoàn 12A3, Trường THPT Chơn Thành (phường Chơn Thành) cũng bày tỏ sự tự hào và phấn khởi khi nghe tin quê hương Đồng Nai trở thành thành phố. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn đi kèm với trách nhiệm to lớn.

"Em kỳ vọng rằng sau khi có một diện mạo mới, thành phố Đồng Nai sẽ có những chủ trương giúp nâng cao đời sống của người dân, cải thiện cơ sở hạ tầng, và đặc biệt quan tâm hơn nữa đến các khu vực vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Cần có những giải pháp để khắc phục những khó khăn mà người dân gặp phải như vấn đề việc làm, cơ sở hạ tầng, đường giao thông, an ninh trật tự... và quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn có thể phát huy được sức mạnh và vai trò của mình hơn trong tương lai", Hiếu Nhân chia sẻ.