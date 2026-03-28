Ông Nguyễn Thanh Hải giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa

Ngày 27.3, Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa tổ chức đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tham dự đại hội có ông Nguyễn Khắc Hà, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa đã tham gia hơn 50 chương trình, diễn đàn do Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương tổ chức; đồng thời triển khai hơn 200 hoạt động liên kết, kết nối với nhiều tổ chức lớn.

Nổi bật, hội đã ký kết hợp tác chiến lược với Sở KH-CN tỉnh Khánh Hòa cùng các ngân hàng như BIDV, MB Bank nhằm hỗ trợ nguồn vốn và công nghệ cho hội viên. Bên cạnh đó, hội còn mở rộng liên kết quốc tế với Hiệp hội Doanh nhân Thái - Việt, Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc và Phòng Thương mại Ấn Độ..., góp phần nâng cao năng lực hội nhập và phát triển cho cộng đồng doanh nhân trẻ địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Hải được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026 - 2031

ẢNH: B.D

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đề nghị trong nhiệm kỳ mới, hội cần phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ doanh nhân; chủ động ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị kinh doanh.

Ông cũng nhấn mạnh việc chú trọng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao; đồng thời hướng tới xây dựng doanh nghiệp tử tế, phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Thanh Hà cho biết lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: B.D

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 61 thành viên. Ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa, được bầu giữ chức Chủ tịch hội.

Nhân dịp này, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng đã trao tặng kỷ niệm chương cho 1 cá nhân và bằng khen cho 11 tập thể, 39 cá nhân có thành tích xuất sắc.