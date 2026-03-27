Khánh Hòa mở màn Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026

Ngày 27.3, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa tổ chức Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam vòng địa phương với chủ đề "Đột phá thể chế, hợp lực công tư, chinh phục kỷ nguyên vươn mình".

Khánh Hòa tổ chức Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam vòng địa phương với chủ đề: "Đột phá thể chế, hợp lực công tư, chinh phục kỷ nguyên vươn mình"

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Hồng Anh,Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026, cho biết diễn đàn năm nay mang sứ mệnh đặc biệt: chuyển từ tư duy kiến nghị, tháo gỡ khó khăn thuần túy sang mô hình “đồng kiến tạo chính sách”.

Theo đó, cộng đồng doanh nhân không chỉ phản ánh vướng mắc mà trở thành đối tác phát triển, cùng cơ quan quản lý sàng lọc những sáng kiến khả thi nhất và tiến tới cam kết thực hiện cụ thể. Đây được xem là bước chuyển quan trọng, tạo nền tảng cho sự phối hợp hiệu quả giữa khu vực tư nhân và nhà nước trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Đặng Hồng Anh nhấn mạnh, việc lựa chọn Khánh Hòa làm điểm mở màn cho diễn đàn mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Sau sáp nhập, Khánh Hòa hội tụ đầy đủ các lợi thế phát triển đa ngành: phía bắc nổi bật với du lịch, công nghiệp và logistics; trong khi phía nam sở hữu tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao.

Ông Đặng Hồng Anh phát biểu khai mạc Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026

Tại diễn đàn, cộng đồng doanh nghiệp tập trung thảo luận 4 trụ cột then chốt: đột phá thể chế; phát triển hạ tầng chiến lược; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; và tăng cường hợp lực công - tư.

Phiên đối thoại giữa doanh nghiệp, lãnh đạo UBND tỉnh và các chuyên gia ghi nhận nhiều kiến nghị thực tiễn. Doanh nghiệp đề xuất tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, thông thoáng; đồng thời tháo gỡ khó khăn về vốn, quỹ đất và phát triển hạ tầng dùng chung.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp kiến nghị triển khai cơ chế đào tạo “đặt hàng”, tăng liên kết với cơ sở đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho các ngành kinh tế chiến lược

Đánh giá cao ý nghĩa của diễn đàn, ông Lê Huyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh trong bối cảnh Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong nhiều năm liên tiếp và hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Ông Lê Huyền, Phó chủ tịch UBND Khánh Hòa, phát biểu tại diễn đàn

Theo ông Lê Huyền, Khánh Hòa sở hữu lợi thế vượt trội về kinh tế biển với đường bờ biển dài, hệ thống vịnh và hải đảo phong phú. Cùng với đó là hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối hiệu quả giữa cao tốc, đường sắt, cảng biển và sân bay quốc tế.

Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành nguồn lực thực sự, Khánh Hòa xác định hai yếu tố then chốt là thể chế và con người. Tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương nhằm hoàn thiện khung pháp lý, cụ thể hóa các cơ chế đặc thù sát với thực tiễn phát triển.

Song song đó, Khánh Hòa quyết liệt nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn cầu thị, sẵn sàng lắng nghe những phản biện thẳng thắn từ cộng đồng doanh nghiệp. Những hiến kế từ doanh nhân chính là cơ sở quan trọng để địa phương hoàn thiện chính sách, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững.