Thời sự

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng làm Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Bá Duy
27/03/2026 09:33 GMT+7

Ban Bí thư điều động Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng về Khánh Hòa giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, đồng thời giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 27.3, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Việt Hùng được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời thôi tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng và thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tại hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, cho biết việc điều động này thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với năng lực, kinh nghiệm công tác của ông Nguyễn Việt Hùng, tin tưởng ông sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh phát huy tiềm năng, đưa Khánh Hòa phát triển nhanh và bền vững.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho ông Nguyễn Việt Hùng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất không phải là nói nhiều, mà là phải bắt tay ngay vào công việc". Ông cam kết sẽ luôn giữ vững nguyên tắc, đề cao kỷ cương, kỷ luật, bám sát cơ sở, tôn trọng thực tiễn, lấy kết quả công việc làm thước đo chủ yếu.

Tân Phó bí thư cũng nhìn nhận Khánh Hòa là địa phương có vị trí đặc biệt quan trọng, nhiều tiềm năng và lợi thế nổi trội, song cũng đặt ra yêu cầu rất cao về năng lực lãnh đạo, quản lý và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Ông Nguyễn Việt Hùng chụp hình cùng Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa

Tại hội nghị, ông Nguyễn Việt Hùng cũng chúc mừng ông Nghiêm Xuân Thành được bầu giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ông Trần Phong đang được kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Việt Hùng sinh năm 1978, quê xã Bát Tràng, TP.Hà Nội, cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Ông từng giữ các chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty HUD (2013 - 2015), Chánh văn phòng Bộ Xây dựng (2015 - 2018), Chủ tịch HĐTV Tổng công ty HUD (2018 - 2024).

Ngày 11.9.2024, ông Nguyễn Việt Hùng được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

