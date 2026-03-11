Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ban Bí thư chuẩn y ông Trần Hòa Nam vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa

Bá Duy
Bá Duy
11/03/2026 13:26 GMT+7

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam vừa được Ban Bí thư chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 11.3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị trao quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Trần Hòa Nam, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, đại diện Ban Bí thư, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã trao quyết định và cùng lãnh đạo tỉnh, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng ông Trần Hòa Nam.

Ban Bí thư chuẩn y ông Trần Hòa Nam vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa- Ảnh 1.

Ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (áo đen) được chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: BÁ DUY

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị ông Trần Hòa Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng lực và kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực tham mưu, cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trần Hòa Nam bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Bí thư Tỉnh ủy, các Phó bí thư và tổ chức Đảng các cấp đã tin tưởng, tạo điều kiện để ông đảm nhận trọng trách này. Ông hứa sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của một thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa theo nghị quyết Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Trước đó, ngày 11.2, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Trần Hòa Nam. Kết quả, 54/54 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có mặt nhất trí bầu ông tham gia ban thường vụ. 

Khánh Hòa quyết tâm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Khánh Hòa quyết tâm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

