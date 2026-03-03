Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm 5 lãnh đạo bộ, Văn phòng Chính phủ

Trước đó, Bộ Chính trị đã ban hành quyết định điều động, phân công, chỉ định Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, giao quyền với 4 nhân sự làm lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ.

Bà Nguyễn Thị Tuyến làm Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ ẢNH: NHẬT BẮC

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Bà Tuyến có 33 năm công tác, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo như Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam…

Ông Đặng Xuân Phong làm Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ ẢNH: NHẬT BẮC

Ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, được Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ.

Ông Phong có kinh nghiệm 32 năm công tác, đã kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng như: Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình...

Ông Hoàng Minh Sơn được trao quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ẢNH: NHẬT BẮC

Ông Hoàng Minh Sơn , Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng Chính phủ điều động, giao quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Ông Sơn có học hàm phó giáo sư, học vị tiến sĩ, có kinh nghiệm 27 năm công tác trong ngành giáo dục, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quản lý như: Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Nguyễn Đình Khang được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo ẢNH: NHẬT BẮC

Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, được Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Khang có kinh nghiệm 37 năm công tác, từng đảm nhiệm các chức vụ: Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam…

Ông Trịnh Việt Hùng được bổ nhiệm Thứ trưởng thường trực Bộ NN-MT ẢNH: NHẬT BẮC

Ông Trịnh Việt Hùng , Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, được Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ NN-MT .

Ông Hùng có 26 năm công tác, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng như: Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai...

Trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được Đảng, Nhà nước tín nhiệm, giao đảm nhiệm những trọng trách mới quan trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định điều này thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng rất lớn của Đảng, Nhà nước, là niềm vinh dự, tự hào lớn, nhưng cũng là trọng trách hết sức nặng nề.

Thủ tướng đánh giá, cán bộ lãnh đạo được bổ nhiệm đều có trình độ, năng lực, được đào tạo bài bản; trưởng thành từ cơ sở và đã trải qua nhiều cương vị công tác trong nhiều lĩnh vực ở Trung ương và địa phương.