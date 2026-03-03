Bà Lê Thị Thủy giữ chức Bí thư Đảng ủy T.Ư Hội LHPN Việt Nam

Chiều nay 3.3, Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Lê Thị Thủy, tân Bí thư Đảng ủy T.Ư Hội LHPN Việt Nam

ẢNH: MINH TRANG

Theo đó, bà Lê Thị Thủy (62 tuổi), quê quán Nghệ An, được Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể T.Ư.

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư chỉ định bà Lê Thị Thủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ MTTQ Việt Nam và giữ chức Bí thư Đảng ủy T.Ư Hội LHPN Việt Nam.

Trước khi về Hội LHPN Việt Nam, bà Lê Thị Thủy có thời gian dài công tác tại tỉnh Nghệ An, sau đó ra T.Ư làm Phó tổng thanh tra Chính phủ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam (cũ).

Tháng 2.2025, bà được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ. Bà là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa IX, XIV; trình độ thạc sĩ luật học, cử nhân luật học.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đánh giá bà Lê Thị Thủy là cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, có quá trình công tác phong phú ở nhiều cương vị, lĩnh vực, địa bàn, từ T.Ư đến địa phương, có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Trên cương vị công tác mới, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tin tưởng bà Lê Thị Thủy sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình công tác, phát huy kinh nghiệm thực tiễn, năng lực của mình, kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo T.Ư Hội LHPN Việt Nam, tiếp tục cùng tập thể T.Ư Hội đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo T.Ư Hội đạt được nhiều thành tích mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam lưu ý, trong thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy hơn nữa vai trò của Hội trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến, sáng tạo của phụ nữ; hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, văn minh, tiến bộ…

Theo quyết định của Bộ Chính trị, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư; đồng thời được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025 - 2030.