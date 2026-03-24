Nạn săn bắt chim yến đe dọa thương hiệu yến sào, Khánh Hòa siết chặt bảo vệ

Ngày 24.3, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ quần thể chim yến khi nạn săn bắt trái phép ngày càng tinh vi, có tổ chức, nhằm siết chặt quản lý và phát triển bền vững thương hiệu yến sào của tỉnh.

Khánh Hòa hiện có 61 xã, phường phát triển nghề nuôi yến với hơn 1.425 nhà yến và 173 hang yến đảo thiên nhiên, tạo sinh kế cho hàng nghìn hộ dân. Năm 2025, toàn tỉnh thu hoạch hơn 19 tấn tổ yến, giá trị hơn 450 tỉ đồng.

Đảo yến Hòn Nội nằm trong vịnh Nha Trang (Khánh Hòa), nổi tiếng là "thủ phủ" của loài chim yến ẢNH: BÁ DUY

Thế nhưng quần thể chim yến đang bị đe dọa nghiêm trọng. Theo số liệu từ Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa), từ năm 2018 đến nay, bình quân mỗi năm lực lượng chức năng phát hiện từ 140 đến 160 vụ vi phạm, thu giữ hàng nghìn mét lưới, giải cứu gần 35.000 con chim yến trong 7 năm. Hệ quả, năm 2025, sản lượng tại các nhà yến sụt giảm từ 30% đến 40% so với năm trước.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa, cho biết các đối tượng săn bắt hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, có tổ chức, gây tổn hại nghiêm trọng và lâu dài. Riêng đầu năm 2026, lực lượng tuần tra phát hiện 14 vụ bẫy bắt quy mô lớn tại khu vực phía nam tỉnh, thu giữ 28 tấm lưới, ghi nhận 103 cá thể chim yến chết.

Bà Vân khẳng định: "Những con số này là hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của nạn săn bắt chim yến trái phép, đòi hỏi phải có giải pháp quyết liệt, chế tài đủ mạnh và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị".

Lực lượng chức năng tháo gỡ công cụ bẫy chim yến ẢNH: N.Q

Để đối phó, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo thành lập "tổ phản ứng nhanh" tại các xã, phường, mô hình liên kết giữa công an, chính quyền, trưởng thôn và các chủ nhà yến, có nhiệm vụ tiếp nhận tin báo và xử lý vi phạm ngay khi phát sinh. Kinh phí vận hành do Công ty Yến sào Khánh Hòa hỗ trợ. Song song đó, yêu cầu các hộ kinh doanh chim và các nhà hàng, quán nhậu thực hiện cam kết "4 không": không săn bắt, không mua bán, không vận chuyển, không tiêu thụ trái phép nhằm triệt tiêu đầu ra của vấn nạn săn bắt chim yến.

Lực lượng chức năng giải cứu chim yến mắc lưới ẢNH: N.Q

Về dài hạn, các chủ nhà yến được khuyến khích xây vùng đệm sinh thái bằng cách trồng cây thu hút côn trùng xung quanh nhà yến, giúp chim có nguồn thức ăn ổn định, giảm rủi ro mắc bẫy trên đường di chuyển. Camera giám sát tầm xa và cảm biến âm thanh phát hiện thiết bị dụ chim của các đối tượng bẫy bắt trái phép cũng được đề xuất triển khai để hiện đại hóa công tác tuần tra.

Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa còn định hướng gìn giữ hơn 500.000 ha rừng và đất rừng, đây được xem là "kho lương thực" khổng lồ cho đàn chim yến, lồng ghép vào quy hoạch phát triển bền vững.