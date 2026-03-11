Chiều 11.3, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật tổ chức phiên họp quý 1/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, chủ trì phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên thường trực Ban chỉ đạo và các đại biểu để chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung được báo cáo, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp chiều 11.3 ẢNH: TTXVN

Hỗ trợ thực chất cho kinh tế tư nhân

Về báo cáo chuyên đề cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng phát triển kinh tế tư nhân, Tổng Bí thư đề nghị cần tiếp tục thực hiện theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIV, Nghị quyết 68, các nghị quyết chiến lược khác của Trung ương.

Với các quy định đã được thể chế hóa cần khẩn trương ban hành đầy đủ kịp thời các quy định chi tiết hướng dẫn thi hành để các chính sách sớm đi vào cuộc sống, hỗ trợ thực chất cho kinh tế tư nhân.

Hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ pháp luật; bảo đảm các nguồn lực về đất đai, vốn, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn...

Tổng Bí thư cũng yêu cầu sớm hoàn thiện chính sách, pháp luật và cơ chế thực thi hiệu quả để giúp cá nhân, hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp nhỏ và vừa trở thành các doanh nghiệp lớn; các doanh nghiệp lớn phải trở thành các tập đoàn ngang tầm khu vực và quốc tế; làm giàu chính đáng cho gia đình, doanh nghiệp mình và đóng góp vào sự phát triển giàu mạnh, phồn vinh của đất nước.

Theo Tổng Bí thư, những bất cập, hạn chế hoặc những vấn đề phát sinh trong thực tiễn phát triển kinh tế tư nhân phải được từng cấp giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết. Không để tồn tại các điểm nghẽn rào cản pháp lý cho phát triển kinh tế tư nhân.

Xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến sản xuất kinh doanh thực phẩm

Cho ý kiến về báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa chủ trương của Đảng về an toàn thực phẩm, Tổng Bí thư nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt trong hoàn thiện cơ chế chính sách an toàn thực phẩm là bảo đảm tốt nhất sức khỏe nhân dân.

Không gian phiên họp chiều 11.3 ẢNH: DANGCONGSAN.VN

Theo Tổng Bí thư, phải làm cho người dân yên tâm hơn khi sử dụng thực phẩm hàng ngày, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm chân chính, thúc đẩy ngành công nghiệp thực phẩm phát triển bền vững.



Đồng thời, cũng phải xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến sản xuất kinh doanh thực phẩm không đảm bảo chất lượng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

"Không chỉ dừng ở việc sửa đổi, bổ sung luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn mà còn phải xử lý đồng bộ những vướng mắc, bất cập có liên quan đến lĩnh vực pháp luật tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đảm bảo khả thi, sát thực tế, phù hợp với thông lệ quốc tế", Tổng Bí thư nêu rõ.

Về tập trung nguồn lực sửa đổi bổ sung luật An toàn thực phẩm, Tổng Bí thư nhấn mạnh mục tiêu là xây dựng một khung pháp lý quản lý an toàn thực phẩm hiện đại, đồng bộ hiệu lực hiệu quả, chuyển mạnh từ tư duy quản lý an toàn thực phẩm, từ kiểm soát từng khâu riêng lẻ sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm.

Đảm bảo quản lý chặt chẽ từ nguyên liệu sản xuất, chế biến, lưu thông, mua bán cho đến tiêu dùng thực phẩm.

Khắc phục tình trạng quản lý phân tán chồng chéo, nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn thực phẩm, thúc đẩy sản xuất thực phẩm sạch, an toàn, chất lượng cao đáp ứng yêu cầu trong nước và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu an toàn.