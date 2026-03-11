Thông tin của Đảng, Nhà nước đến với người dân bằng tinh thần tôn trọng, thấu cảm

Sáng 11.3, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày ra số đầu (11.3.1951 - 11.3.2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Trước đó, tới thăm và làm việc với đội ngũ cán bộ chủ chốt Báo Nhân Dân, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, 75 năm là một chặng đường rất đáng tự hào. Đây không chỉ là dịp để chúc mừng, ghi nhận, tri ân những đóng góp rất quan trọng của các thế hệ người làm Báo Nhân Dân, mà quan trọng hơn, là dịp để cùng nhau nhìn thẳng vào yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, áp lực mới, thời cơ mới, nhất là làm rõ, báo phải làm gì, đổi mới thế nào, đi đầu ở những lĩnh vực nào.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đảng đánh giá cao những việc Báo Nhân Dân đã làm được trong nhiều năm qua; giữ được bản lĩnh chính trị, giữ được sự chuẩn mực, giữ được vị thế của một tờ báo Đảng ở tuyến đầu mặt trận tư tưởng, đồng thời có nhiều cố gắng đổi mới về nội dung, hình thức thể hiện, công nghệ, chuyển đổi số, mở rộng ảnh hưởng xã hội. Nhiều cách làm mới thời gian qua là tích cực, cần tiếp tục phát huy.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm sáng 11.3

ẢNH: DUY LINH

Phát biểu tại buổi lễ diễn ra sau đó, Tổng Bí thư Tô Lâm gợi mở 5 vấn đề để Báo Nhân Dân xem xét triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Thứ nhất, báo phải phát huy thế mạnh truyền thống, bản sắc riêng của Báo Đảng với chức năng cơ quan ngôn luận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam. Báo phải tiếp tục giữ vững vị thế là đơn vị chủ lực trong công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Báo Nhân Dân ẢNH: PHẠM HẢI

Thứ hai, Báo Nhân Dân phải là đơn vị xung kích, là lá chắn, là trạm cảm biến thông tin sắc bén, vững chắc, nhanh nhạy, sâu sát trong nắm bắt và cung cấp định hướng thông tin; không chỉ phản ánh hiện thực mà còn cổ vũ, khơi dậy niềm tin, trách nhiệm và góp phần tạo sự đồng thuận của toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Báo cần lan tỏa, truyền cảm hứng hướng người đọc đến những giá trị chân - thiện - mỹ; kịp thời kiên quyết đấu tranh với tin giả, thông tin xấu độc, xuyên tạc, đồng thời phổ biến những điều tử tế, điều tích cực tốt đẹp trong xã hội. Đặc biệt đối với Báo Nhân Dân, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, lòng trung thực, sự công tâm, sự nhân hậu luôn cần được đặt lên hàng đầu.

Thứ ba, theo Tổng Bí thư, báo cần phát huy vai trò chủ lực góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thứ tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải thực sự trở thành động lực để báo phát triển các loại hình báo chí đa phương tiện, đa nền tảng, thực sự chiếm lĩnh không gian số, không gian mạng. Tổng Bí thư đề nghị Báo Nhân Dân cần đi đầu về tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại trong công tác tư tưởng của Đảng.

"Báo Đảng là nguồn thông tin chủ lưu, rộng khắp, thực sự hữu ích, thiết thực giúp cán bộ, đảng viên cập nhật thông tin thời sự quan trọng, là tư liệu phục vụ cho mục đích nghiên cứu lịch sử của Đảng; đồng thời tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách mới của Đảng, khơi dậy tinh thần đổi mới, trách nhiệm xã hội trong mọi tầng lớp nhân dân. Thông tin của Đảng, Nhà nước phải đến với từng người dân bằng ngôn ngữ dễ hiểu, bằng hình thức phù hợp, bằng tinh thần tôn trọng và thấu cảm. Tiếng nói của nhân dân, những trăn trở, nguyện vọng, sáng kiến, khát vọng cũng phải được lắng nghe, phải được phản ánh trung thực, kịp thời đến các cơ quan có trách nhiệm", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Thứ năm, mỗi phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, chuyên gia dữ liệu là một chiến sĩ trên mặt trận thông tin, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.