Xử lý nhóm thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, quay clip đăng mạng xã hội

Ngày 25.3, Trạm CSGT Trảng Bàng (Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh) phối hợp Công an xã Bến Cầu làm việc với một nhóm thanh thiếu niên liên quan đến hành vi "bốc đầu" xe máy rồi quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Nhóm thiếu niên thực hiện hành vi "bốc đầu" xe máy ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, qua theo dõi trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhiều thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy trên tuyến đường thuộc địa bàn xã Bến Cầu. Trong đó, một trường hợp thực hiện hành vi "bốc đầu" xe, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn cho chính người điều khiển và các phương tiện khác.

Đáng chú ý, sau khi thực hiện hành vi nguy hiểm, nhóm này còn quay clip, đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút sự chú ý, gây bức xúc trong dư luận.

CSGT mời làm việc nhóm thiếu niên "bốc đầu" xe máy ẢNH: CAO VŨ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT nhanh chóng xác minh, làm rõ danh tính các cá nhân liên quan. Nhóm gồm các thiếu niên từ 14 đến 16 tuổi được mời cùng phụ huynh đến trụ sở làm việc.

Tại đây, các em thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết mục đích là thể hiện bản thân, thiếu nhận thức về mức độ nguy hiểm của hành vi.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định. Đồng thời, lực lượng công an tổ chức tuyên truyền, giáo dục, yêu cầu các em và gia đình ký cam kết không tái phạm.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe hai bánh chạy bằng một bánh là vi phạm nghiêm trọng trật tự an toàn giao thông, có thể bị xử phạt nặng, thậm chí tịch thu phương tiện.