Người nước ngoài bốc đầu xe máy trên cầu Tiên Sơn, CSGT Đà Nẵng vào cuộc

Huy Đạt
24/03/2026 21:58 GMT+7

Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông nước ngoài bốc đầu xe máy khi đang lưu thông trên đường dẫn lên cầu Tiên Sơn (thành phố Đà Nẵng) gây bức xúc dư luận. Lực lượng CSGT vào cuộc xác minh.

Tối 24.3, lãnh đạo Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã nắm bắt thông tin và khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét một trường hợp người nước ngoài có hành vi điều khiển xe máy bốc đầu khi tham gia giao thông trên địa bàn.

Nam thanh niên người nước ngoài điều khiển xe máy bốc đầu xe trên cầu Tiên Sơn

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông nước ngoài điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 43AB-291.97 lưu thông trên tuyến đường dẫn lên cầu Tiên Sơn, theo hướng từ phường Ngũ Hành Sơn về phường Hòa Cường. 

Trong quá trình di chuyển, người này bất ngờ thực hiện hành vi bốc đầu xe, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho bản thân và các phương tiện xung quanh. 

Đoạn video sau khi đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc, cho rằng hành vi này coi thường pháp luật và an toàn giao thông. 

Tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng đang vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. 

Theo quy định tại khoản 11, khoản 12 điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe chạy bằng 1 bánh đối với xe 2 bánh bị áp dụng hình thức tịch thu phương tiện. Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. 

Đại diện Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết thêm, khi tham gia giao thông ở Việt Nam, nếu người nước ngoài vi phạm luật giao thông cũng sẽ bị xử lý như công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Đà Nẵng: Ô tô vượt ẩu gây tai nạn rồi bỏ chạy, CSGT truy tìm tài xế

