CSGT Đà Nẵng mật phục, phát hiện hàng loạt tài xế vi phạm nồng độ cồn

Ngày 24.3, Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng công an phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, trong 2 đêm 21 và 22.3, Trạm CSGT Thăng Bình, Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Điện Bàn Đông tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, qua đó phát hiện, xử lý 23 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, tập trung vào các khung giờ cao điểm ban đêm, thời điểm dễ phát sinh vi phạm liên quan đến rượu, bia. Qua kiểm tra, phát hiện nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết việc sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự an toàn giao thông.

Theo thượng tá Phan Thanh Hồng, thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục phối hợp với công an các xã, phường đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, triển khai chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn trên nhiều tuyến đường.

Công tác kiểm tra nồng độ cồn được CSGT triển khai xuyên đêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tham gia giao thông, thực hiện nguyên tắc “đã uống rượu, bia thì không điều khiển phương tiện”, góp phần phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

