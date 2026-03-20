Quảng Ninh tịch thu hơn 1.000 iPhone cũ

Ngày 20.3, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện một vụ vận chuyển hơn 1.000 iPhone cũ không rõ nguồn gốc.

Hơn 1.000 điện thoại iPhone cũ bị lực lượng CSGT thu giữ ẢNH: N.T

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 14.3.2026, tại Km65+900 Quốc lộ 18, thuộc P.Hoàng Quế (tỉnh Quảng Ninh), Tổ công tác số 2, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện xe ô tô tải van biển kiểm soát 14A-999.57, do ông Hoàng Ngọc Huy (45 tuổi, ngụ tại xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển, có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng CSGT phát hiện trên xe chở 4 thùng xốp chứa tổng cộng 1.107 chiếc iPhone cũ đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Hoàng Ngọc Huy không chứng minh được nguồn gốc số hàng, cũng như chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ ban đầu và bàn giao vụ việc cùng tang vật cho Đội Quản lý thị trường số 7 để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Tiến hành xử lý vụ việc, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Hoàng Ngọc Huy số tiền 30 triệu đồng, vì hành vi vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; đồng thời tịch thu toàn bộ số iPhone cũ không rõ nguồn gốc nói trên.