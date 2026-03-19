Google gửi cảnh báo khẩn đến chủ sở hữu 270 triệu iPhone

Theo Reuters, Darksword được phát hiện bởi Google, công ty bảo mật di động iVerify và công ty an ninh mạng Lookout. Tương tự như Coruna, Darksword nhắm mục tiêu vào tài sản của người dùng, có khả năng đánh cắp thông tin ví tiền điện tử. Darksword đã được phát hiện trong các chiến dịch tấn công tại Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia và Ukraine, với số lượng iPhone bị ảnh hưởng lên đến hàng trăm triệu chiếc.

Darksword tiếp tục cho thấy iOS không còn là nơi an toàn ẢNH: iVeryfi

Ngay cả khi iPhone đã được cài đặt phiên bản iOS mới nhất, người dùng cũng được khuyến cáo thận trọng, đặc biệt tránh nhấp vào các liên kết hoặc mở tin nhắn không rõ nguồn gốc, thậm chí từ những người bạn đã bị nhiễm virus.

Làn sóng tấn công iPhone ngày càng nguy hiểm

Darksword có thể ảnh hưởng đến cả thiết bị iPhone chạy hệ điều hành iOS từ phiên bản 18.4 đến 18.6.2 mà Apple mới phát hành vào năm ngoái, có nghĩa không chỉ các phiên bản iOS cũ mới bị đe dọa. Theo báo cáo, mặc dù nhiều người đã bật cập nhật tự động và nâng cấp lên iOS 26, vẫn còn khoảng 270 triệu iPhone đang sử dụng các phiên bản iOS có lỗ hổng bảo mật.

Apple đã phản hồi về các lỗ hổng bảo mật mới, nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công chủ yếu nhắm vào thiết bị chạy phần mềm lỗi thời. Công ty cho biết các lỗ hổng này đã được khắc phục qua nhiều bản cập nhật phần mềm trong những năm qua, đồng thời khuyến cáo người dùng nên thường xuyên cập nhật thiết bị để duy trì khả năng bảo mật.

Ngoài ra, Apple cũng đã chặn các tên miền độc hại được Google xác định thông qua Apple Safe Browsing trong trình duyệt Safari, từ đó giúp ngăn người dùng truy cập vào các trang web nguy hiểm.

Sự xuất hiện của Coruna và Darksword trong cùng một tháng cho thấy các cuộc tấn công vào iOS đang được mở rộng. Rocky Cole, đồng sáng lập kiêm CEO iVerify, cho rằng các loại khai thác tinh vi này trước đây chủ yếu chỉ giới hạn trong các cơ quan tình báo cấp nhà nước, nhưng những phát hiện gần đây cho thấy một hệ sinh thái rộng lớn hơn đang hình thành xung quanh chúng.