iOS 26.2 gây tranh cãi vì tính năng mới, người dùng chỉ cách giải quyết

Sau khi cài đặt phiên bản iOS 26.2, người dùng có thể bỏ lỡ một thay đổi quan trọng trong quá trình thiết lập. Cụ thể, trong quá trình thiết lập, khi đến màn hình cập nhật phần mềm hoàn tất, người dùng thường nhấn vào "Tiếp tục" để chuyển sang bước tiếp theo.

iOS 26.2 đi kèm thiết lập gây khó chịu sau khi tải về ẢNH: THE VERGE

Tuy nhiên, màn hình này giờ đây có thể hiển thị một thông báo ngắn cho biết các bản cập nhật trong tương lai sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Nếu nhấn "Tiếp tục", iOS sẽ chấp nhận cài đặt này theo mặc định.

Ngoài ra, một tùy chọn nhỏ mang tên "Chỉ tự động tải về" cũng xuất hiện trên cùng màn hình. Nếu chọn tùy chọn này, iOS sẽ không tự động cài đặt các bản cập nhật. Nhưng do kích thước nhỏ của tùy chọn, nhiều người dùng có thể bỏ qua.

Cần lưu ý rằng không phải ai cũng thấy thông báo này. Nếu tính năng cập nhật tự động đã được bật, iOS sẽ không hiển thị thông tin mới nào. Ngay cả những người đã tắt tính năng cài đặt tự động cũng có thể không thấy thông báo, do đó người dùng nên kiểm tra cài đặt của mình thường xuyên. Apple có thể thêm lời nhắc này vào bất kỳ bản cập nhật nào và người dùng có thể không để ý nếu họ thao tác quá nhanh.

Cách tắt cập nhật tự động trên iOS 26.2

Nếu vô tình kích hoạt tính năng này trong quá trình cài đặt iOS 26.2, người dùng có thể dễ dàng khắc phục trong vài giây. Để tắt cập nhật tự động, hãy thực hiện các bước sau: Vào Cài đặt > Cài đặt Chung > Cập nhật phần mềm và mở Tự động cập nhật, sau đó tắt chế độ Tự động cài đặt đi.

Người dùng có thể vào phần thiết lập Tự động cập nhật của iOS để điều chỉnh lại thay đổi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Người dùng có thể cho phép tải xuống các bản cập nhật tự động nhưng chặn cài đặt tự động nếu muốn.

Đối với những người chưa cập nhật iOS 26.2, Apple cũng phát hành iOS 18.7.3 để họ tiếp tục sử dụng phiên bản iOS 18 một cách an toàn nhờ khắc phục các lỗ hổng bảo mật. Tuy nhiên, một số người dùng đã báo cáo gặp sự cố khi bản cập nhật này không xuất hiện trên thiết bị của họ mà chỉ thấy iOS 26.2 được liệt kê. Ngay cả sau khi khởi động lại, iOS 18.7.3 vẫn không hiển thị gây ảnh hưởng đến các thiết bị cũ hơn đang chạy iOS 18.7.2.