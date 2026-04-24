Đồng Nai: Xử lý nhóm 'quái xế' bốc đầu xe, gây mất an toàn giao thông

Ngày 24.4, Công an phường Chơn Thành (Đồng Nai) cho biết vừa bàn giao hồ sơ vụ nhóm "quái xế" bốc đầu xe máy, lạng lách trên đường gây nguy hiểm đối với người tham gia giao thông cho lực lượng CSGT xử lý theo thẩm quyền.

Nhóm "quái xế" chạy xe bằng một bánh

Trước đó, qua nguồn tin từ người dân trên địa bàn, tại khu vực đường Cao Bá Quát giao với đường Nguyễn Văn Linh (giáp ranh với phường Minh Hưng), thường xuyên xuất hiện nhóm thanh niên điều khiển các xe phân khối lớn chạy lạng lách, bốc đầu xe. Những hành động này không chỉ gây nguy hiểm cho chính người điều khiển mà còn đe dọa an toàn của người tham gia giao thông.

Nhóm "quái xế" bốc đầu xe ẢNH: CÔNG AN CHƠN THÀNH

Sau một thời gian mật phục, khoảng 22 giờ 50 phút ngày 22.4, khi nhóm thanh niên tiếp tục xuất hiện và thực hiện hành vi bốc đầu xe tại các tuyến đường nêu trên, Tổ cảnh sát trật tự phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phường Chơn Thành đã kịp thời ngăn chặn và đưa 3 "quái xế" cùng xe máy phân khối lớn về trụ sở để điều tra, xác minh.

Trước đó, ngày 22.4, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) cũng đã lập biên bản xử lý nam thanh niên điều khiển xe máy chạy bằng một bánh, đồng thời tịch thu phương tiện theo quy định.

2 nam thanh niên bốc đầu xe máy trên đường ẢNH: CSGT ĐỒNG NAI

Cụ thể, trang fanpage Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận phản ánh từ người dân về việc một nam thanh niên có hành vi bốc đầu xe máy, khi dừng chờ đèn đỏ trên quốc lộ 13 vào tối 13.4 (đoạn qua phường Bình Long), gây mất an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 làm việc với thanh niên bốc đầu xe trên quốc lộ 13 ẢNH: CSGT ĐỒNG NAI

Qua xác minh, Đội CSGT đường bộ số 3 đã mời N.X.T (25 tuổi, ở Đồng Nai), là người điều khiển xe lên làm việc. Tại cơ quan công an, N.X.T thừa nhận hành vi chạy bằng một bánh của mình. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng xác định N.X.T không có giấy phép lái xe khi tham gia giao thông.

12 lỗi vi phạm giao thông bị tịch thu xe

Theo khoản 11 điều 7, khoản 4 điểm b, khoản 5 điều 14 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, người điều khiển xe máy nếu có vi phạm các lỗi sau ngoài việc bị phạt tiền, trừ điểm giấy phép lái xe (nếu có) thì sẽ bị áp dụng biện pháp tịch thu phương tiện, gồm: buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe và ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe; bịt mắt điều khiển xe; điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh.

Với hành vi đi xe bằng 1 bánh, nhóm "quái xế" này sẽ bị tịch thu phương tiện theo quy định ẢNH: CÔNG AN CHƠN THÀNH

Tái phạm hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ; điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông; điều khiển phương tiện mà không có chứng nhận đăng ký xe; sử dụng chứng nhận đăng ký xe không do đúng cơ quan có thẩm quyền cấp, không đúng số khung, số động cơ (số máy) của xe hoặc bị tẩy xóa mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện (không có giấy tờ, chứng nhận nguồn gốc xe, chứng nhận quyền sở hữu hợp pháp).