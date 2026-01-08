Buông 2 tay khi điều khiển, nam thanh niên bị CSGT tịch thu xe máy

Ngày 8.1, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, đồng thời tịch thu xe máy của V.Đ.P (19 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai) vì điều khiển phương tiện không đội nón bảo hiểm, buông cả 2 tay.

Hình ảnh nam thanh niên buông cả 2 tay khi lái xe được người dân ghi lại ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, Đội CSGT đường bộ số 4 tiếp nhận phản ánh của người dân về việc nam thanh niên điều khiển xe máy biển số 93PA-092.xx không đội mũ bảo hiểm, buông cả 2 tay khi đi trên đường Hồ Xuân Hương, đoạn qua phường Bình Phước vào tối 5.1, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Qua xác minh, lực lượng CSGT xác định người lái xe buông cả 2 tay nêu trên là V.Đ.P (19 tuổi). Đáng chú ý, nam thanh niên này còn mắc nhiều lỗi vi phạm khác như: không có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

V.Đ.P khi lên làm việc với cơ quan chức năng ẢNH: H.G

Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với P. về các lỗi trên, đồng thời tịch thu phương tiện theo quy định.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; không thực hiện các hành vi nguy hiểm như buông tay khi điều khiển phương tiện; chạy đúng làn đường, phần đường và tốc độ quy định, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông.