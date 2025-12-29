Vì sao khó xác định trường hợp tái phạm trong xử lý vi phạm hành chính?

Ngày 29.12, tại TP.HCM, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết thi hành luật Xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân.

Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (V03) - Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ, đại diện 14 công an tỉnh, thành phố khu vực phía nam như TP.HCM, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ, các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đồng Nai, Tây Ninh…

Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, phát biểu tại hội nghị

ẢNH: NGỌC LÊ

Phát biểu tại hội nghị, thiếu tướng Trần Nguyên Quân cho biết hội nghị Tổng kết thi hành luật Xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt trong bối cảnh Bộ Công an hiện đang chủ trì xây dựng luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Theo thiếu tướng Trần Nguyên Quân, qua hơn 12 năm thi hành, luật Xử lý vi phạm hành chính đã phát hiện hơn 74 triệu vụ việc; tổng số vụ việc vi phạm đã bị xử phạt 66 triệu vụ việc (chiếm 88,6% số vụ vi phạm đã phát hiện); chuyển truy cứu trách nhiệm hình sự 397.284 vụ việc (chiếm 0,6% tổng số vụ việc bị xử phạt vi phạm hành chính).

Theo thiếu tướng Trần Nguyên Quân, qua hơn 12 năm thi hành luật Xử lý vi phạm hành chính đã phát hiện hơn 74 triệu vụ việc ĐỒ HỌA: T.N

Trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính còn rườm rà

Thiếu tướng Trần Nguyên Quân cho biết nhìn chung, các vụ việc vi phạm xảy ra cơ bản đã được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định, góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự các địa bàn trên cả nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn triển khai thi hành luật cho thấy quy định của luật Xử lý vi phạm hành chính đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành. Mức phạt tiền tối đa được quy định tại điều 24 luật Xử lý vi phạm hành chính, sau hơn 12 năm thi hành, đã không còn phù hợp với thực tiễn. Trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính còn rườm rà, việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác xử lý vi phạm hành chính còn hạn chế...

Công tác thống kê tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chủ yếu được thực hiện thủ công, chưa bảo đảm tính liên thông, chính xác, kịp thời trong kết nối, cập nhật, chia sẻ thông tin về tình hình xử lý vi phạm hành chính. Chưa đáp ứng yêu cầu thống kê thường xuyên và đột xuất, gây khó khăn trong việc xác định trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần, tái phạm.

Các đại biểu tham dự hội nghị ẢNH: NGỌC LÊ

Ngoài ra, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính và Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của nhiều bộ, ngành, địa phương cũng chưa được xây dựng hoặc hoàn thiện.

Thiếu tướng Trần Nguyên Quân nói thêm, một số quy định của luật còn mang tính chung chung, trong khi các văn bản hướng dẫn thi hành còn chưa cụ thể, dẫn đến cách hiểu và áp dụng không thống nhất giữa các đơn vị, địa phương.

Luật Xử lý vi phạm hành chính chỉ quy định về hoãn thi hành quyết định phạt tiền, giảm, miễn, nộp tiền phạt nhiều lần trong trường hợp xác định cá nhân, tổ chức vi phạm gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn là chưa đầy đủ. Từ đó, dẫn đến nhiều trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm gặp khó khăn về kinh tế nhưng không phải do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn thì không được hoãn, giảm, miễn, nộp tiền phạt nhiều lần…

Tại hội nghị, đại diện công an các đơn vị, địa phương trình bày về báo cáo tổng kết thi hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; trao đổi thực tiễn công tác triển khai, thi hành luật Xử lý vi phạm hành chính; các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trong Công an nhân dân...

Trên cơ sở đó, phối hợp với các cơ quan liên quan đề nghị Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác xử lý vi phạm hành chính.



