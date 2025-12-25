Cứu bệnh nhân 14 tuổi bị vỡ gan nặng sau tai nạn giao thông

Ngày 25.12, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phẫu thuật cấp cứu thành công, giành lại sự sống cho một bệnh nhân 14 tuổi bị vỡ gan nặng do tai nạn giao thông.

Bệnh nhân là em T.N.S (14 tuổi, trú tại xã Lao Bảo) được chuyển vào Khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng nguy kịch sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo các bác sĩ, thời điểm nhập viện, bệnh nhân bị chấn thương bụng kín, bụng chướng căng, huyết động không ổn định, da niêm mạc nhợt nhạt, biểu hiện rõ tình trạng sốc chấn thương, mất máu.

Ngay lập tức, ê kíp y tế tiến hành hồi sức tích cực, truyền dịch, truyền máu và sử dụng thuốc vận mạch để ổn định tình trạng bệnh nhân. Kết quả chụp cắt lớp vi tính có thuốc cản quang cho thấy bệnh nhân bị chấn thương gan phải độ 4, chấn thương lách độ 2, kèm theo máu ổ bụng lượng nhiều, nguy cơ tử vong rất cao.

S. hồi phục tích cực sau ca phẫu thuật ẢNH: BÁ HOÀNG

Trước diễn biến nặng của ca bệnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện. Bệnh nhân sau đó được chuyển khẩn cấp lên phòng mổ để phẫu thuật cấp cứu.

Ca mổ do bác sĩ Trương Vĩnh Quý, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị trực tiếp thực hiện. Khi mở ổ bụng, các bác sĩ ghi nhận khoảng 3 lít máu tự do, gan bị tổn thương nặng.

Ê kíp phẫu thuật đã tiến hành giải phóng gan, kiểm soát tạm thời máu chảy, cắt gan phân thùy 6 và 7, khâu cầm máu, thắt các đường mật nhỏ và đặt vật liệu cầm máu để kiểm soát hoàn toàn tình trạng xuất huyết.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi và điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc. Sau 4 ngày, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt, tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, ăn uống và trò chuyện bình thường.

Hiện tại, bệnh nhân được các y bác sĩ tiếp tục chăm sóc, theo dõi tại bệnh viện.