Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Lần đầu tiên phẫu thuật chấn thương sọ não phức tạp tại BV đa khoa Vũng Tàu

Nguyễn Long
Nguyễn Long
23/12/2025 12:05 GMT+7

Lần đầu tiên tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu thực hiện thành công ca phẫu thuật chấn thương sọ não phức tạp, dưới sự hỗ trợ chuyên môn trực tiếp của Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Ngày 23.12, Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết sức khỏe bệnh nhân N.C.Đ (16 tuổi, ở phường Phước Thắng) bị chấn thương sọ não đã ổn định, sẵn sàng xuất viện trong vài ngày tới.

Lần đầu tiên phẫu thuật chấn thương sọ não phức tạp tại Bệnh viện đa khoa VũngTàu - Ảnh 1.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân

ẢNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA VŨNG TÀU

Trước đó, rạng sáng 19.12, Đ. được đưa vào Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng.

Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị máu tụ ngoài màng cứng nhiều vị trí, kèm theo tổn thương ngực và cột sống, diễn tiến nhanh, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu nhanh chóng hội chẩn và mời ê kíp bác sĩ chuyên các khoa Ngoại thần kinh, Lồng ngực - mạch máu và Gây mê hồi sức của Bệnh viện Nhân dân Gia Định trực tiếp xuống hỗ trợ chuyên môn.

TS.BS Dương Thanh Tùng, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, là bác sĩ mổ chính, cho biết đây là ca chấn thương sọ não nặng, có nhiều tổn thương phối hợp và diễn tiến rất nhanh.

Nếu chuyển viện, nguy cơ rủi ro trên đường đi là rất lớn. Việc phối hợp phẫu thuật ngay tại chỗ giúp tận dụng tối đa thời gian vàng, tăng cơ hội sống cho bệnh nhân.

Sau gần 5 giờ phẫu thuật, các bác sĩ của 2 bệnh viện đã cứu sống thành công bệnh nhân. Kết quả chụp kiểm tra cho thấy khối máu tụ đã được lấy bỏ hoàn toàn, tình trạng tuần hoàn ổn định.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu cho biết việc thực hiện thành công ca phẫu thuật chấn thương sọ não phức tạp đầu tiên đã mở ra tiền đề để triển khai, phát triển thêm nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong thời gian tới.

Tin liên quan

Cứu bé gái 14 tuổi bị chấn thương sọ não nặng

Cứu bé gái 14 tuổi bị chấn thương sọ não nặng

Bé gái S. (14 tuổi, quốc tịch Campuchia) đi đang đi xe đạp ở quê nhà thì không may xảy ra va chạm khiến em rơi vào hôn mê sâu, tổn thương nghiêm trọng nhiều cơ quan, chấn thương sọ não nặng.

Khám phá thêm chủ đề

Chấn thương sọ não Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu phẫu thuật Hội chẩn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận