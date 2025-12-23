Lần đầu tiên phẫu thuật chấn thương sọ não phức tạp tại BV đa khoa Vũng Tàu

Ngày 23.12, Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết sức khỏe bệnh nhân N.C.Đ (16 tuổi, ở phường Phước Thắng) bị chấn thương sọ não đã ổn định, sẵn sàng xuất viện trong vài ngày tới.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân ẢNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA VŨNG TÀU

Trước đó, rạng sáng 19.12, Đ. được đưa vào Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng.

Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị máu tụ ngoài màng cứng nhiều vị trí, kèm theo tổn thương ngực và cột sống, diễn tiến nhanh, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu nhanh chóng hội chẩn và mời ê kíp bác sĩ chuyên các khoa Ngoại thần kinh, Lồng ngực - mạch máu và Gây mê hồi sức của Bệnh viện Nhân dân Gia Định trực tiếp xuống hỗ trợ chuyên môn.

TS.BS Dương Thanh Tùng, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, là bác sĩ mổ chính, cho biết đây là ca chấn thương sọ não nặng, có nhiều tổn thương phối hợp và diễn tiến rất nhanh.

Nếu chuyển viện, nguy cơ rủi ro trên đường đi là rất lớn. Việc phối hợp phẫu thuật ngay tại chỗ giúp tận dụng tối đa thời gian vàng, tăng cơ hội sống cho bệnh nhân.

Sau gần 5 giờ phẫu thuật, các bác sĩ của 2 bệnh viện đã cứu sống thành công bệnh nhân. Kết quả chụp kiểm tra cho thấy khối máu tụ đã được lấy bỏ hoàn toàn, tình trạng tuần hoàn ổn định.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu cho biết việc thực hiện thành công ca phẫu thuật chấn thương sọ não phức tạp đầu tiên đã mở ra tiền đề để triển khai, phát triển thêm nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong thời gian tới.