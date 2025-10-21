TP.HCM: Cắt 5 m ruột hoại tử, kịp thời cứu sống bệnh nhân

Ngày 21.10, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết nam bệnh nhân 60 tuổi (ở phường Rạch Dừa) đã được xuất viện sau 10 ngày điều trị do một bộ phận ruột hoại tử nghiêm trọng.

Đoạn ruột của bệnh nhân đã hoại tử gần 5 m ẢNH: NGUYỄN LONG

Trước đó, bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn ói nhiều, bí trung đại tiện. Qua thăm khám, chụp CT scan, kết quả cho thấy bệnh nhân bị tắc mạch mạc treo tràng trên, các quai ruột phù nề.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu đã nhanh chóng tiến hành mổ cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện đoạn ruột dài 5 m bị hoại tử đen.

Ê kíp đã tiến hành cắt bỏ toàn bộ phần ruột hoại tử, sau đó nối lại phần ruột còn lại và hồi sức tích cực sau mổ. Sau 10 ngày điều trị, hồi sức tích cực, bệnh nhân đã được xuất viện.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Bảy, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu cho biết phẫu thuật tắc động mạch mạc treo tràng trên là một tối cấp cứu có tỷ lệ cứu sống thấp và dao động từ 0 đến 40%, tùy mức độ và nguyên nhân.

Thời gian phẫu thuật thích hợp nhất là trước 6 giờ kể từ lúc bệnh khởi phát. Đây là căn bệnh rất hiếm gặp với triệu chứng đa dạng, khó chẩn đoán nên dễ bị bỏ qua.

Bác sĩ Bảy nói thêm, nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tắc động mạch mạc treo sẽ dẫn đến các nguy cơ rất nặng nề do hoại tử toàn bộ ruột non và một phần đại tràng gây nhiễm trùng, nhiễm độc rất nặng, suy đa phủ tạng, tỷ lệ tử vong 60-100%. Nếu sống sót sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống do đã cắt bỏ hầu hết ruột của người bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo, trong trường hợp đau bụng không rõ nguyên nhân, đặc biệt là những người có bệnh lý tim mạch, xơ vữa động mạch, đái tháo đường; có tiền sử hút thuốc lá, ung thư… cần đến ngay các cơ sở khám chữa bệnh để được thăm khám và điều trị kịp thời.