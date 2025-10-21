Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

TP.HCM: Cắt 5 m ruột hoại tử, kịp thời cứu sống bệnh nhân

Nguyễn Long
Nguyễn Long
21/10/2025 18:03 GMT+7

Người đàn ông 60 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tắc mạch mạc treo, phẫu thuật cắt 5 m ruột hoại tử, kịp thời cứu sống bệnh nhân.

Ngày 21.10, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết nam bệnh nhân 60 tuổi (ở phường Rạch Dừa) đã được xuất viện sau 10 ngày điều trị do một bộ phận ruột hoại tử nghiêm trọng.

TP.HCM: Cắt 5 m ruột hoại tử, kịp thời cứu sống bệnh nhân - Ảnh 1.

Đoạn ruột của bệnh nhân đã hoại tử gần 5 m

ẢNH: NGUYỄN LONG

Trước đó, bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn ói nhiều, bí trung đại tiện. Qua thăm khám, chụp CT scan, kết quả cho thấy bệnh nhân bị tắc mạch mạc treo tràng trên, các quai ruột phù nề.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu đã nhanh chóng tiến hành mổ cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện đoạn ruột dài 5 m bị hoại tử đen.

Ê kíp đã tiến hành cắt bỏ toàn bộ phần ruột hoại tử, sau đó nối lại phần ruột còn lại và hồi sức tích cực sau mổ. Sau 10 ngày điều trị, hồi sức tích cực, bệnh nhân đã được xuất viện.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Bảy, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu cho biết phẫu thuật tắc động mạch mạc treo tràng trên là một tối cấp cứu có tỷ lệ cứu sống thấp và dao động từ 0 đến 40%, tùy mức độ và nguyên nhân.

Thời gian phẫu thuật thích hợp nhất là trước 6 giờ kể từ lúc bệnh khởi phát. Đây là căn bệnh rất hiếm gặp với triệu chứng đa dạng, khó chẩn đoán nên dễ bị bỏ qua.

Bác sĩ Bảy nói thêm, nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tắc động mạch mạc treo sẽ dẫn đến các nguy cơ rất nặng nề do hoại tử toàn bộ ruột non và một phần đại tràng gây nhiễm trùng, nhiễm độc rất nặng, suy đa phủ tạng, tỷ lệ tử vong 60-100%. Nếu sống sót sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống do đã cắt bỏ hầu hết ruột của người bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo, trong trường hợp đau bụng không rõ nguyên nhân, đặc biệt là những người có bệnh lý tim mạch, xơ vữa động mạch, đái tháo đường; có tiền sử hút thuốc lá, ung thư… cần đến ngay các cơ sở khám chữa bệnh để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Tin liên quan

Bóc tách khối u 'khủng' cho bé trai 8 tuổi thoát nguy cơ hoại tử ruột

Bóc tách khối u 'khủng' cho bé trai 8 tuổi thoát nguy cơ hoại tử ruột

Một ca u nang bạch huyết ổ bụng hiếm gặp, gây xoắn ruột cấp tính ở bệnh nhi 8 tuổi đã được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cấp cứu thành công bằng kỹ thuật phẫu thuật nội soi hiện đại.

Khám phá thêm chủ đề

ruột hoại tử Vũng Tàu Động mạch Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu Ruột non Hoại tử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận