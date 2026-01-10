Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

CSGT Đồng Nai tịch thu xe SH của nam thanh niên dùng chân điều khiển

Lê Lâm
Lê Lâm
10/01/2026 08:41 GMT+7

Với hành vi điều khiển xe máy bằng chân, buông cả 2 tay, nam thanh niên bị lực lượng CSGT Đồng Nai lập biên bản vi phạm hành chính.

Ngày 9.1, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với P.V.T (25 tuổi, ở phường Phước Tân, Đồng Nai) về hành vi dùng chân điều khiển xe mô tô, vi phạm nghiêm trọng quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

CSGT Đồng Nai tịch thu xe SH của nam thanh niên dùng chân điều khiển- Ảnh 1.

Hình ảnh P.V.T khi điều khiển xe bằng chân và buông 2 tay (bên trái), và khi làm việc với cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai nhận được phản ánh của người dân về việc một nam thanh niên điều khiển xe máy biển số 60AB-796... (loại xe SH màu trắng) bằng chân, buông cả 2 tay khi lưu thông trên tuyến đường ven sông Đồng Nai (thuộc phường Trấn Biên, Đồng Nai).

Đội CSGT đường bộ số 1 đã xác minh, làm rõ và xác định nam thanh niên trên là P.V.T, mời đến trụ sở làm việc. 

Qua làm việc, P.V.T đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Theo đó, vụ việc xảy ra vào chiều 12.12.2025.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với P.V.T theo quy định tại điểm a, khoản 11, điều 7, Nghị định 168 năm 2024 (ban hành ngày 27.12.2024) của Chính phủ.

Hình thức xử phạt là tịch thu phương tiện. Hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 22 đến 24 tháng.

