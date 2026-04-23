Liều lĩnh lái xe máy tông gãy gác chắn đường sắt khi tàu đang tới

Chiều 23.4, thượng tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc một người đàn ông liều lĩnh lái xe máy tông gãy gác chắn đường sắt tại điểm giao cắt khi tàu đang tới.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 11 giờ trưa nay 23.4 tại Km3+330 ĐT.622C giao với Km919+198 tuyến đường sắt Bắc - Nam thuộc địa phận thôn Thọ Trung, xã Thọ Phong (tỉnh Quảng Ngãi).

Lúc đó, ông L.Q.T (38 tuổi, trú xã Sơn Tịnh) điều khiển xe máy BS 76B7-238.77 lưu thông theo hướng đông - tây, khi đến khu vực giao cắt vẫn lao tới và tông mạnh vào gác chắn (lúc này gác chắn đã hạ xuống để đảm bảo an toàn cho tàu sắp đi qua).

Hậu quả, gác chắn gãy đôi, xe máy hư hỏng. Ông T. ngã xuống sát khu vực đường ray.

Phát hiện sự việc, 2 nhân viên đường sắt đang làm nhiệm vụ lập tức chạy đến hỗ trợ ông T., đồng thời nhanh chóng dọn dẹp chướng ngại vật để đảm bảo an toàn cho đoàn tàu. Dù vậy, ông T. vẫn không rời khỏi khu vực đường ray, buộc một nhân viên phải lớn tiếng yêu cầu, thậm chí dùng chân tác động để đưa người này ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an xã Thọ Phong có mặt tại hiện trường để ghi nhận thiệt hại và điều tiết giao thông.

Theo lực lượng chức năng, vụ việc tông gãy gác chắn đường sắt là hành vi không chấp hành tín hiệu cảnh báo tại điểm giao cắt đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc trên để xử lý nghiêm.