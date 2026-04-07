Ngăn người vượt rào chắn đường sắt, bị đánh ngất xỉu: '20 năm làm nghề chưa từng thấy'

Nhân viên đường sắt bị đánh bằng mũ bảo hiểm

Trưa nay 7.4, chị Trương Thị Diệp Thúy và chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền (cùng trú thành phố Đà Nẵng), nhân viên gác chắn đường sắt tại phường Thanh Khê, vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng sau khi bị 2 người phụ nữ hành hung trong lúc đang làm nhiệm vụ (Thanh Niên đã thông tin).

Hai nữ nhân viên gác chắn bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn đường sắt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ về sự việc, chị Tuyền cho biết hơn 20 năm làm việc trong ngành đường sắt, đây là lần đầu tiên chị bị tấn công đến ngất xỉu khi đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn chạy tàu.

Theo lời kể của chị Tuyền, khoảng hơn 20 giờ tối qua 6.4, tại vị trí gác chắn đường sắt giao đường Trần Cao Vân (phường Thanh Khê), chị Tuyền và chị Thúy kéo chắn, bật đèn tín hiệu đỏ để đảm bảo an toàn cho đoàn tàu đi qua, đồng thời đứng 2 đầu đường để điều tiết giao thông.

Thời điểm này, một phụ nữ điều khiển xe máy tay ga đi ngược chiều trên đường Trần Cao Vân, cố tình tìm cách vượt qua khu vực gác chắn để vào nhà mình gần đó. Tại vị trí này có một khe hở nhỏ, trước đó các nhân viên đã dùng đá cục để chặn nhằm ngăn người dân băng qua đường ray.

Tuy nhiên, người phụ nữ dừng xe, hất những cục đá sang một bên để chạy xe vào khu vực đường ray, đồng thời liên tục chửi bới với lời lẽ thô lỗ.

“Người này có mùi bia rượu, liên tục chửi bới, sau đó xông vào cầm mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu chúng tôi”, chị Tuyền nhớ lại.

Chị Trương Thị Diệp Thúy (bên trái) và chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Không dừng lại ở đó, một phụ nữ khác đứng gần gác chắn cũng tham gia, xông vào nắm tóc chị Thúy kéo ngã xuống đường, liên tục đánh vào phần đầu chị Thúy. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh kịp thời can ngăn.

“Công việc gác chắn chủ yếu do phụ nữ đảm nhiệm, lại thường xuyên làm ban đêm. Sau sự việc, chúng tôi mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm để bảo vệ người làm nhiệm vụ”, chị Tuyền bày tỏ.

Lên án hành vi côn đồ, đánh người làm nhiệm vụ giữa phố

Chị Tuyền cho biết thêm, 2 người phụ nữ đã kéo lê chị và chị Thúy ra giữa đường phố Trần Cao Vân để hành hung, chưa dừng lại, sau đó họ kéo nhau đến phòng gác để tiếp tục đánh người.

"Sau khi cầm mũ bảo hiểm đánh chúng tôi, 2 người phụ nữ được người dân can ngăn, đi về nhà. Một lát sau, người phụ nữ trung niên đã quay lại tiếp tục đánh tôi đến ngất xỉu trước cửa trạm gác", chị Tuyền kể.

Clip người phụ nữ sau khi được người dân can ngăn và về nhà, bất ngờ quay trở lại trạm gác đánh chị Tuyền ngất xỉu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bất ngờ quay lại trạm gác, tiếp tục lao vào hành hung chị Tuyền khiến nạn nhân ngất xỉu tại chỗ sau đó được lan truyền trên mạng xã hội đã gây phẫn nộ mạnh mẽ trong dư luận.

Nhiều ý kiến lên án hành vi côn đồ, coi thường pháp luật, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm để răn đe, tránh tái diễn những vụ việc tương tự.

"Tôi bị đánh nằm bất động, ngất xỉu trước cửa trạm gác. Lực lượng cấp cứu sau đó đã có mặt, đưa chúng tôi đi cấp cứu tại bệnh viện", chị Tuyền kể.

Liên quan đến vụ việc, ông Tạ Quang Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng, cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã làm việc với Công an phường Thanh Khê để phối hợp xử lý, đồng thời có biện pháp bảo vệ người lao động.

Theo ông Sơn, đây là hành vi mang tính côn đồ, xảy ra trong bối cảnh nhân viên gác chắn đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, bảo vệ tính mạng người dân. Hai người phụ nữ không chỉ vi phạm tín hiệu giao thông mà còn hành hung lực lượng đang làm nhiệm vụ, gây bức xúc trong dư luận, cần được xử lý nghiêm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.