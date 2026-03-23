Xác minh 2 nữ sinh Hà Tĩnh liều lĩnh vượt gác chắn trước đầu tàu hỏa

Chiều 23.3, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh xác minh, làm rõ danh tính 2 nữ sinh xuất hiện trong đoạn clip vi phạm an toàn giao thông đường sắt vừa lan truyền trên mạng xã hội.

2 nữ sinh đi xe đạp điện vượt qua gác chắn khi đoàn tàu sắp băng qua ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, mạng xã hội xôn xao khi một đoạn clip trích xuất từ camera hành trình của một xe ô tô, ghi lại cảnh tượng "thót tim" tại điểm giao cắt giữa đường dân sinh và đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa phận thôn 8, xã Phúc Trạch.

Hình ảnh từ clip ghi lại thể hiện, lúc 13 giờ 39 phút chiều 23.3, tại điểm giao cắt trên, đèn cảnh báo tại khu vực gác chắn đường sắt đã bật sáng, hệ thống barie tự động cũng đã hạ xuống hoàn toàn để chuẩn bị đón đoàn tàu đi qua.

Tuy nhiên, bất chấp còi tàu hú liên tục từ xa, 2 nữ sinh chở nhau trên xe đạp điện vẫn liều lĩnh lách qua khe hở gác chắn để băng sang đường.

Cú băng cắt diễn ra chỉ ít giây trước khi đoàn tàu hỏa lao vút qua với tốc độ cao ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cú băng cắt liều lĩnh diễn ra chỉ ít giây trước khi đoàn tàu hỏa lao vút qua với tốc độ cao. Chứng kiến sự việc, nhiều người đi đường không khỏi rùng mình, bức xúc trước thái độ coi thường tính mạng của các em học sinh.

Theo Công an xã Phúc Trạch, điểm giao cắt giữa đường dân sinh và đường sắt Bắc - Nam đoạn qua thôn 8 có hệ thống đèn cảnh báo và barie tự động. Nhưng cần gác chắn của barie lắp đặt hai bên chỉ che được nửa đường. Điểm bất cập này sẽ được đơn vị kiến nghị với ngành đường sắt để có biện pháp đảm bảo an toàn tốt hơn.

Hiện Công an xã Phúc Trạch đang khẩn trương xác minh trường học của 2 nữ sinh này để có biện pháp giáo dục, xử lý nghiêm theo quy định, nhằm răn đe và ngăn ngừa những vụ tai nạn đường sắt thương tâm có thể xảy ra.