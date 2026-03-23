Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Xác minh 2 nữ sinh Hà Tĩnh liều lĩnh vượt gác chắn trước đầu tàu hỏa

Phạm Đức
23/03/2026 17:44 GMT+7

Dù gác chắn đã đóng và tàu hỏa liên tục hú còi báo hiệu đang lao tới, nhưng 2 nữ sinh tại Hà Tĩnh vẫn bất chấp nguy hiểm, cố tình băng qua đường ray.

Chiều 23.3, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh xác minh, làm rõ danh tính 2 nữ sinh xuất hiện trong đoạn clip vi phạm an toàn giao thông đường sắt vừa lan truyền trên mạng xã hội.

Xác minh 2 nữ sinh Hà Tĩnh liều lĩnh vượt gác chắn trước đầu tàu hỏa- Ảnh 1.

2 nữ sinh đi xe đạp điện vượt qua gác chắn khi đoàn tàu sắp băng qua

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, mạng xã hội xôn xao khi một đoạn clip trích xuất từ camera hành trình của một xe ô tô, ghi lại cảnh tượng "thót tim" tại điểm giao cắt giữa đường dân sinh và đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa phận thôn 8, xã Phúc Trạch.

Hình ảnh từ clip ghi lại thể hiện, lúc 13 giờ 39 phút chiều 23.3, tại điểm giao cắt trên, đèn cảnh báo tại khu vực gác chắn đường sắt đã bật sáng, hệ thống barie tự động cũng đã hạ xuống hoàn toàn để chuẩn bị đón đoàn tàu đi qua.

Tuy nhiên, bất chấp còi tàu hú liên tục từ xa, 2 nữ sinh chở nhau trên xe đạp điện vẫn liều lĩnh lách qua khe hở gác chắn để băng sang đường.

Xác minh 2 nữ sinh Hà Tĩnh liều lĩnh vượt gác chắn trước đầu tàu hỏa- Ảnh 2.

Cú băng cắt diễn ra chỉ ít giây trước khi đoàn tàu hỏa lao vút qua với tốc độ cao

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cú băng cắt liều lĩnh diễn ra chỉ ít giây trước khi đoàn tàu hỏa lao vút qua với tốc độ cao. Chứng kiến sự việc, nhiều người đi đường không khỏi rùng mình, bức xúc trước thái độ coi thường tính mạng của các em học sinh.

Theo Công an xã Phúc Trạch, điểm giao cắt giữa đường dân sinh và đường sắt Bắc - Nam đoạn qua thôn 8 có hệ thống đèn cảnh báo và barie tự động. Nhưng cần gác chắn của barie lắp đặt hai bên chỉ che được nửa đường. Điểm bất cập này sẽ được đơn vị kiến nghị với ngành đường sắt để có biện pháp đảm bảo an toàn tốt hơn.

Hiện Công an xã Phúc Trạch đang khẩn trương xác minh trường học của 2 nữ sinh này để có biện pháp giáo dục, xử lý nghiêm theo quy định, nhằm răn đe và ngăn ngừa những vụ tai nạn đường sắt thương tâm có thể xảy ra.

Ô tô vượt gác chắn đường sắt, bị tàu hàng húc văng gần 50 m

Dù đã có cảnh báo nhưng tài xế vẫn điều khiển ô tô vượt qua gác chắn đường sắt và bị tàu hàng húc văng xa gần 50 m, khiến 2 người bị thương.

Công an xã Phúc Trạch tỉnh Hà Tĩnh đường sắt vi phạm hành lang an toàn đường sắt gác chắn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận