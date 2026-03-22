Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Điều tra vụ tai nạn trước hầm Phú Gia khiến thanh niên và nữ sinh tử vong

Lê Hoài Nhân
22/03/2026 10:46 GMT+7

Công an xã Chân Mây - Lăng Cô (thành phố Huế) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng trước hầm Phú Gia khiến 2 nạn nhân tử vong.

Ngày 22.3, Công an xã Chân Mây - Lăng Cô cùng một số đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xe máy trước hầm Phú Gia (trên quốc lộ 1) khiến nam thanh niên và một nữ sinh 14 tuổi tử vong.

Điều tra vụ tai nạn trước hầm Phú Gia khiến thanh niên và nữ sinh tử vong- Ảnh 1.

Vụ tai nạn xảy ra trước cửa hầm Phú Gia

ẢNH: N.T

Theo thông tin ban đầu, lúc 4 giờ 52 cùng ngày, anh N.V.T (21 tuổi, trú tại 94 Dạ Lê, phường Thanh Thủy, thành phố Huế) điều khiển xe máy biển số 75AC-035.xx lưu thông trên quốc lộ 1 hướng Huế - Đà Nẵng, trên xe chở theo em T.T.N.H (14 tuổi, trú thôn Ba Lăng, xã Phú Hồ, thành phố Huế).

Khi đến tại Km1+600 đường dẫn phía bắc hầm Phú Gia, thôn Phú Gia, xã Chân Mây - Lăng Cô thì xe tông vào bên phải lan can người đi bộ (ngay cửa hầm Phú Gia), tự gây tai nạn. Hậu quả anh T. và em H. tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra. Đến nay, thi thể của 2 nạn nhân đã được bàn giao để người nhà lo hậu sự.

Xe máy cày va chạm xe máy ở Huế, 2 cháu bé tử vong

Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe máy cày và xe gắn máy tại P.Phong Thái, TP.Huế khiến 2 chị em tử vong thương tâm.

Khám phá thêm chủ đề

tai nạn Điều Tra Huế xã Chân Mây - Lăng Cô hầm Phú Gia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận