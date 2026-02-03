Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xe máy cày va chạm xe máy ở Huế, 2 cháu bé tử vong

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
03/02/2026 09:56 GMT+7

Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe máy cày và xe gắn máy tại P.Phong Thái, TP.Huế khiến 2 chị em tử vong thương tâm.

Ngày 3.2, ông Lê Việt Thành, Chủ tịch UBND P.Phong Thái (TP.Huế), cho biết địa phương đang hỗ trợ gia đình 2 cháu bé - là 2 chị em ruột tử vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy cày và xe máy xảy ra chiều 2.2 - để lo hậu sự.

Tai nạn xe máy cày ở Huế khiến 2 chị em tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: B.T

Trước đó, khoảng 17 giờ 20 chiều 2.2, anh Lê Văn Sinh (31 tuổi, trú tổ dân phố Phường Hóp, P.Phong Thái) điều khiển xe máy cày chở keo tràm lưu thông trên tỉnh lộ 17B, khi đến đoạn đường qua tổ dân phố Vĩnh Hương thì xảy ra va chạm với xe gắn máy biển số 75AA-060.20.

Xe gắn máy do chị Nguyễn Thị Nhật Lệ (28 tuổi, trú tổ dân phố Vĩnh Hương, P.Phong Thái) điều khiển, chở theo 2 con gái là L.T.P.U (10 tuổi) và L.T.P.C (8 tuổi).

Tai nạn nghiêm trọng khiến 2 cháu U. và C. (đang là học sinh Trường tiểu học Hương Lâm, P.Phong Thái) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó không qua khỏi.

Ông Lê Việt Thành, Chủ tịch UBND P.Phong Thái cho biết, gia đình 2 cháu bé thuộc diện khó khăn. UBND P.Phong Thái đã có hỗ trợ bước đầu, đồng thời đang cùng gia đình lo hậu sự cho 2 cháu. 

Hiện Công an P.Phong Thái phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin liên quan

Huế: Xe máy chở 3 tự gây tai nạn trong đêm, 2 thanh thiếu niên tử vong

Huế: Xe máy chở 3 tự gây tai nạn trong đêm, 2 thanh thiếu niên tử vong

Chiếc xe máy chở 3 do thiếu niên 15 tuổi cầm lái đã tự gây tai nạn ở TP.Huế khiến 2 thanh thiếu niên tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Khám phá thêm chủ đề

tai nạn nghiêm trọng TP.Huế học sinh xe máy cày va chạm giao thông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận