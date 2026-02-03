Xe máy cày va chạm xe máy ở Huế, 2 cháu bé tử vong

Ngày 3.2, ông Lê Việt Thành, Chủ tịch UBND P.Phong Thái (TP.Huế), cho biết địa phương đang hỗ trợ gia đình 2 cháu bé - là 2 chị em ruột tử vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy cày và xe máy xảy ra chiều 2.2 - để lo hậu sự.



Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: B.T

Trước đó, khoảng 17 giờ 20 chiều 2.2, anh Lê Văn Sinh (31 tuổi, trú tổ dân phố Phường Hóp, P.Phong Thái) điều khiển xe máy cày chở keo tràm lưu thông trên tỉnh lộ 17B, khi đến đoạn đường qua tổ dân phố Vĩnh Hương thì xảy ra va chạm với xe gắn máy biển số 75AA-060.20.

Xe gắn máy do chị Nguyễn Thị Nhật Lệ (28 tuổi, trú tổ dân phố Vĩnh Hương, P.Phong Thái) điều khiển, chở theo 2 con gái là L.T.P.U (10 tuổi) và L.T.P.C (8 tuổi).

Tai nạn nghiêm trọng khiến 2 cháu U. và C. (đang là học sinh Trường tiểu học Hương Lâm, P.Phong Thái) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó không qua khỏi.

Ông Lê Việt Thành, Chủ tịch UBND P.Phong Thái cho biết, gia đình 2 cháu bé thuộc diện khó khăn. UBND P.Phong Thái đã có hỗ trợ bước đầu, đồng thời đang cùng gia đình lo hậu sự cho 2 cháu.

Hiện Công an P.Phong Thái phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.