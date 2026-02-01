Huế: Xe máy chở 3 tự gây tai nạn trong đêm, 2 thanh thiếu niên tử vong

Trưa 1.2, Công an TP.Huế cho biết các đơn vị liên quan đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra lúc rạng sáng nay khiến 2 thanh thiếu niên tử vong tại chỗ.



Theo thông tin ban đầu, vào lúc 1 giờ 53 phút sáng 1.2, em T. (chưa rõ họ, 15 tuổi, ở đường Lịch Đợi, P.Thuận Hóa, TP.Huế) điều khiển xe mô tô biển số 75F1-964.51 khi đến Km 820 quốc lộ 1 thuộc địa phận P.Hương An, TP.Huế thì tự gây tai nạn.

Xe chở thêm 2 người, gồm H.T.K (17 tuổi, ở đường Nguyễn Huệ) và Đ.S (19 tuổi, ở kiệt 292 Bùi Thị Xuân, cùng thuộc P.Thuận Hóa, TP.Huế).



Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: B.T

Hậu quả, T. và S. tử vong tại chỗ; K. bị thương nặng, được lực lượng chức năng cùng người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, lực lượng Công an P.Hương An đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Đồng thời, báo cáo trực ban các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP.Huế phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế tập trung lực lượng để điều tra, xác minh các tình tiết liên quan.