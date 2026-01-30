Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Khởi tố người đàn ông say rượu lái xe gây tai nạn nghiêm trọng ở TP.Huế

Lê Hoài Nhân
30/01/2026 11:15 GMT+7

Dù đã say rượu sau ăn nhậu, Phan Văn Thanh vẫn điều khiển xe máy trong khi không có bằng lái xe, gây tai nạn khiến 1 người đi bộ trọng thương với tỷ lệ tổn hại sức khỏe lên đến 86%. Thanh đã bị khởi tố.

Ngày 30.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Thanh (34 tuổi, trú tại P.Kim Long, TP.Huế), về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

TP.Huế: Khởi tố người đàn ông say rượu lái xe gây tai nạn nghiêm trọng- Ảnh 1.

Thời điểm công an lấy lời khai đối với Phan Văn Thanh

ẢNH: BÌNH THIÊN

Theo hồ sơ vụ án, sự việc xảy ra khoảng 19 giờ 30 ngày 20.9.2025. Khi đã say rượu, Phan Văn Thanh điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường Văn Thánh, hướng từ chùa Thiên Mụ đi QL1.

Do không làm chủ được tốc độ và thiếu quan sát trong tình trạng nồng độ cồn trong máu cao, Thanh đã tông trực diện vào 1 người dân đang đi bộ qua đường. Cú tông mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường bị thương tích rất nghiêm trọng. Kết quả giám định pháp y cho thấy, nạn nhân bị tổn hại sức khỏe lên tới 86%. 

Đáng chú ý, qua kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng không chỉ xác định Thanh vi phạm nghiêm trọng về nồng độ cồn mà còn phát hiện Thanh chưa có giấy phép lái xe theo quy định.

