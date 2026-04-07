Vượt rào chắn khi tàu hỏa đang đến gần, còn hành hung nhân viên gác chắn

Sáng nay 7.4, Công an phường Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) cho biết đơn vị đang làm rõ vụ 2 nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ tại đường ngang Trần Cao Vân gây bức xúc dư luận.

Người phụ nữ cố vượt rào chắn khi tàu sắp đến, sau đó lao vào hành hung nữ nhân viên gác chắn tại đường ngang Trần Cao Vân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 20 giờ tối qua 6.4, tại vị trí đường ngang Km788+515 (phường Thanh Khê), khi rào chắn đã hạ, đèn tín hiệu bật đỏ để đảm bảo an toàn cho đoàn tàu sắp đi qua, một phụ nữ trung niên điều khiển xe máy vẫn cố tình dắt xe tìm cách vượt qua.

Dù được 2 nữ nhân viên gác chắn là T.T.D.T và N.T.M.T cảnh báo, ngăn chặn, người này không chấp hành mà tiếp tục tiến sát khu vực đường ray. Sau đó, người này cùng một phụ nữ khác bất ngờ lao vào hành hung 2 nhân viên đang làm nhiệm vụ.

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại vụ việc cho thấy diễn biến manh động của 2 người phụ nữ, khiến nhiều người bức xúc.

Vị trí đường ngang Km788+515 (đường sắt giao đường Trần Cao Vân, phường Thanh Khê), nơi 2 người phụ nữ hành hung nhân viên gác chắn ẢNH: H.Đ

Theo người dân sống gần hiện trường, tại khu vực gác chắn có một khe hở nhỏ đã được nhân viên dùng đá chèn lại để ngăn phương tiện luồn lách. Tuy nhiên, người phụ nữ đã tự ý lấy đá ra nhằm vượt qua rào chắn. Sau khi bị nhắc nhở thì hai bên xảy ra xô xát.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an phường Thanh Khê đã có mặt, lập biên bản, đưa những người liên quan về trụ sở để làm rõ.

Tối qua 6.4, Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng cũng gửi báo cáo đến Công an phường Thanh Khê và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, xác định thời điểm xảy ra vụ việc, đèn đỏ đã bật, gác chắn đã hạ nhưng người phụ nữ vẫn cố tình lạng lách, áp sát đường ray khi tàu đang đến gần.

Hai nữ nhân viên gác chắn bị hành hung ảnh hưởng sức khỏe đã được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.