Ô tô đỗ trên vỉa hè ở TP.HCM bị ghi hình phạt nguội, nhiều xe bị cẩu

Vũ Phượng
17/05/2026 06:15 GMT+7

Đội CSGT Cát Lái phối hợp cùng Công an phường Tăng Nhơn Phú (TP.HCM) xử lý ô tô đỗ trên vỉa hè, phạt nguội và cẩu xe về trụ sở.

Những ngày qua, nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú (TP.HCM) trở nên thông thoáng hơn khi lực lượng chức năng đồng loạt ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, dừng đỗ xe trái phép gây cản trở giao thông. Nhiều ô tô đỗ trên vỉa hè đã bị xử phạt.

Theo Đội CSGT Cát Lái, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM, đợt cao điểm được triển khai nhằm lập lại trật tự đô thị, bảo đảm đường thông hè thoáng, đồng thời kéo giảm nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông tại các khu vực đông dân cư.

Ô tô đỗ kín vỉa hè ở phường Tăng Nhơn Phú bị xử phạt

ẢNH: PC08

Trong đợt ra quân này, Đội CSGT Cát Lái phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi phổ biến như buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, đặt mái che, bảng hiệu che khuất tầm nhìn và đặc biệt là tình trạng ô tô đỗ trên vỉa hè.

Theo ghi nhận, tại một số tuyến đường có mật độ phương tiện cao, nhiều ô tô dừng đỗ trên vỉa hè, kéo dài kín chật kín khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Không chỉ xử lý trực tiếp, lực lượng chức năng còn tăng cường ghi hình phạt nguội các trường hợp vi phạm. Với những trường hợp ô tô dừng, đỗ trái phép nhưng không có mặt chủ xe, CSGT sẽ sử dụng thiết bị ghi hình để xử phạt nguội nhằm bảo đảm xử lý triệt để, không bỏ lọt vi phạm.

CSGT lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm

ẢNH: PC08

Đáng chú ý, với các trường hợp xe đậu ở vị trí dễ gây ùn tắc, cản trở lưu thông hoặc ảnh hưởng hoạt động của xe chữa cháy, xe cứu thương, lực lượng chức năng sẽ lập biên bản và tiến hành cẩu xe về bãi để giải phóng mặt đường ngay lập tức.

Trong những ngày đầu ra quân, tổ công tác áp dụng phương châm "mềm dẻo nhưng kiên quyết". Ngoài xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn trực tiếp tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật và vận động người dân ký cam kết không tái phạm.

Một số xe đỗ ở vị trí dễ gây ùn tắc bị cẩu đi

ẢNH: C.A.P

Sau khi được nhắc nhở, nhiều hộ dân và chủ phương tiện đã chủ động di dời xe, thu dọn hàng hóa, trả lại không gian cho người đi bộ.

Xử phạt các trường hợp được nhắc vẫn cố tình vi phạm

Trung tá Phạm Thị Kim Nhâm, Phó trưởng Công an phường Tăng Nhơn Phú, cho biết mục tiêu lớn nhất của đợt cao điểm lần này là thay đổi nhận thức của người dân về việc sử dụng lòng đường, vỉa hè đúng quy định.

"Mục đích lớn nhất của đợt ra quân lần này là thay đổi nhận thức của người dân. Tuy nhiên, đối với các trường hợp đã được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm hoặc tái vi phạm, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết lập biên bản xử lý nghiêm, tạm giữ tang vật, phương tiện theo đúng quy định, không có vùng cấm", trung tá Nhâm nhấn mạnh.

Theo lực lượng chức năng, việc duy trì kiểm tra thường xuyên là cần thiết để tránh tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa", ra quân rầm rộ một thời gian rồi tái lấn chiếm.

Các trường hợp chủ xe có mặt lực lượng chức năng sẽ lập biên bản

ẢNH: PC08

Sau đợt cao điểm, Đội CSGT Cát Lái và Công an phường Tăng Nhơn Phú sẽ tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, đồng thời bàn giao các tuyến đường đã chuyển biến tích cực cho lực lượng địa phương theo dõi, quản lý.

Lực lượng chức năng cũng khuyến khích người dân phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông qua Công an phường Tăng Nhơn Phú, số trực ban Đội CSGT Cát Lái 028 3747 1999, hotline 0326 08.08.08 hoặc trang Zalo Official Account "Phòng Cảnh sát giao thông TP.HCM" để kịp thời tiếp nhận, xử lý.

