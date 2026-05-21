Container đỗ xe chiếm hết làn đường cho xe máy: CSGT TP.HCM ra quân xử lý

Tại họp báo kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 21.5, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã thông tin về việc xử lý ô tô, container đỗ xe chiếm hết làn đường cho xe máy trên đường Thống Nhất.

Đặc biệt, đoạn qua khu chung cư Bcons, tình trạng ô tô đậu đỗ diễn ra thường xuyên, khiến phần làn dành cho xe máy bị chiếm gần hết gây nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.



Đội CSGT Rạch Chiếc xử lý nhiều trường hợp đỗ xe sai quy định ở khu vực ẢNH: DIỆU MI

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc khu vực xung quanh tập trung nhiều kho hàng, cơ sở kinh doanh và chung cư, dẫn đến nhu cầu giao nhận hàng hóa và đón trả khách lớn.

Bên cạnh đó, một bộ phận tài xế, doanh nghiệp vận tải chưa chấp hành nghiêm quy định về dừng, đỗ xe; hệ thống biển báo chưa bảo đảm (chỉ có biển báo cấm đỗ xe trên tuyến, tại một số giao lộ thiếu biển báo nhắc lại).

CSGT TP.HCM cũng cho biết nguyên nhân còn do công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và ban quản lý các khu chung cư trong việc nhắc nhở, xử lý chưa thường xuyên, liên tục.

Trước thực trạng trên, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã chủ động triển khai đợt cao điểm xử lý vi phạm về dừng, đỗ xe trái phép trên các tuyến đường trọng điểm, trong đó có đường Thống Nhất.

Container đỗ xe chiếm hết làn đường dành cho xe máy ẢNH: DIỆU MI

Từ ngày 15.5 đến nay, CSGT đã xử lý hơn 40 trường hợp ô tô, xe container dừng, đỗ sai quy định tại khu vực này. Bên cạnh đó, Phòng CSGT đã tăng cường bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, tập trung vào các khung giờ thường xuyên phát sinh vi phạm; đồng thời rà soát, khai thác hệ thống camera giám sát để xử lý phạt nguội đối với phương tiện vi phạm.



CSGT TP.HCM cũng phối hợp với cơ quan quản lý hạ tầng giao thông để khảo sát, bổ sung biển báo cấm dừng, cấm đỗ, sơn kẻ vạch phân làn và nghiên cứu lắp đặt dải phân cách mềm tại các đoạn có nguy cơ cao, nhằm hạn chế phương tiện lớn lấn chiếm làn xe máy.

CSGT TP.HCM sẽ có văn bản kiến nghị Công an phường Đông Hòa đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm; đồng thời làm việc với ban quản lý chung cư Bcons và các doanh nghiệp vận tải, kho bãi để yêu cầu bố trí khu vực giao nhận hàng hóa hợp lý, không để phương tiện tràn ra lòng đường ảnh hưởng đến giao thông.

Bên cạnh đó, CSGT sẽ phối hợp Sở Xây dựng nghiên cứu phương án tổ chức lại giao thông trên tuyến, hướng đến giải pháp bền vững, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.