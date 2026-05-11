Bí thư Trần Lưu Quang: 'Cấm đỗ xe rồi người dân sẽ đỗ ở đâu?'

Vũ Phượng
11/05/2026 17:47 GMT+7

Nhiều cử tri TP.HCM phản ánh tình trạng ô tô đỗ kín lòng đường gây ùn tắc. Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng trước khi tính chuyện cấm đỗ xe phải giải được bài toán chỗ đỗ cho người dân.

Chiều 11.5, Tổ đại biểu Quốc hội số 6 (TP.HCM) tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI. Các đại biểu gồm: ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM.

Buổi tiếp xúc cử tri tổ chức tại phường Diên Hồng

Cử tri phản ánh việc đỗ xe làm kẹt xe

Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Đức Thành (ở phường Diên Hồng) cho rằng cần quy hoạch đồng bộ giữa giao thông và phát triển đô thị, đặc biệt là câu chuyện đỗ xe. Theo phản ánh thực tế, nhiều tuyến đường dù đã mở rộng lên 6 làn xe, thậm chí cả những con hẻm nhỏ, nhưng làn sát vỉa hè vẫn phải dành cho ô tô 4 - 7 chỗ đỗ kéo dài.

Điều này khiến mặt đường bị thu hẹp, ảnh hưởng việc lưu thông của các phương tiện và người đi bộ, đồng thời làm gia tăng ùn tắc vào giờ cao điểm.

Các cử tri đặt nhiều vấn đề về trật tự đô thị, an sinh xã hội tại buổi tiếp xúc cử tri

"Tình trạng đỗ xe ô tô dưới lòng đường đã được người dân, cử tri phản ánh nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để", ông Thành nói và đề xuất Quốc hội nghiên cứu sửa đổi các quy định liên quan việc đỗ ô tô dưới lòng đường trong luật giao thông đường bộ.

Đồng thời, ông đề xuất cần sớm quy hoạch, bố trí thêm các bãi đỗ xe công cộng để hạn chế tình trạng xe chiếm dụng lòng đường như hiện nay.

Bà Lê Thị Phương Loan (ở phường Bình Tiên) cho biết hiện TP.HCM triển khai lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về dự thảo Luật đô thị đặc biệt. Cử tri mong muốn lãnh đạo thành phố sớm trình Quốc hội thông qua luật này để TP.HCM có thêm điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Ngoài ra, một số cử tri cũng phản ánh tình trạng quy hoạch treo kéo dài tại một số khu vực khiến người dân không thể sửa chữa, cải tạo nhà ở, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt. Vì vậy, cử tri đề nghị thành phố rà soát quyết liệt các dự án quy hoạch treo, đồng thời đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng để người dân yên tâm ổn định cuộc sống.

Cấm đỗ xe thì người dân đỗ ở đâu?

Phản hồi các ý kiến của cử tri, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho rằng câu chuyện đỗ xe dưới lòng đường là vấn đề rất nan giải, không chỉ ở TP.HCM mà ngay cả nhiều nước trên thế giới cũng gặp phải.

Theo ông, việc đỗ xe dưới lòng đường ít nhiều sẽ ảnh hưởng, gây ách tắc giao thông, nhưng thực tế có những vấn đề buộc phải chấp nhận trong điều kiện hiện nay.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Trần Lưu Quang phản hồi các ý kiến của cử tri

"Tôi không cổ súy cho chuyện quản lý không được thì cấm. Nếu cấm đỗ xe thì người dân sẽ đỗ ở đâu? Trước khi tính chuyện cấm phải tính được chỗ cho xe đỗ", ông Quang nói và cho rằng đây là bài toán hoàn toàn không đơn giản.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, nguồn lực thành phố có hạn trong khi nhu cầu đầu tư rất lớn nên phải xác định mục tiêu ngắn hạn, dài hạn để từng bước tháo gỡ. Ông cũng nhìn nhận nếu việc đỗ xe trở nên quá thuận tiện thì áp lực giao thông có thể càng gia tăng vì người dân sẽ mua thêm ô tô.

"Ngày xưa xe hơi với người dân thành phố còn là thứ gì đó rất xa vời, giờ điều kiện thuận lợi hơn, có chỗ đỗ rồi thì một nhà có thể mua thêm xe, như vậy áp lực giao thông sẽ còn lớn hơn", ông nói.

Buổi tiếp xúc cử tri tổ chức trực tiếp và trực tuyến với một số điểm cầu ở các phường

Ông Quang cho biết trong quy hoạch sắp tới, TP.HCM sẽ tính toán đồng bộ các khu vực được phép đỗ xe, nghiên cứu phương án đỗ xe ngày chẵn - ngày lẻ phù hợp từng nơi.

Song song đó, thành phố cũng định hướng giãn mật độ dân cư khu trung tâm, không để chung cư cao tầng tiếp tục "mọc" ở khu vực trung tâm đông dân, thay vào đó tập trung nguồn lực cho hạ tầng giao thông kết nối.

"Khu đất đẹp thì khả năng làm công viên sẽ rất cao, lý lẽ tôi đã thưa chuyện với bà con nhiều lần rồi", ông Quang nói thêm.

Ông Trần Lưu Quang: TP.HCM sẽ làm nhà thương mại giá hợp lý, nhà cho công nhân

