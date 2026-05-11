Ông Trần Lưu Quang: TP.HCM sẽ làm nhà thương mại giá hợp lý, nhà cho công nhân

Sáng 11.5, Tổ đại biểu Quốc hội số 6 (TP.HCM) tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI. Các đại biểu gồm: ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM.

Là cán bộ hưu trí, bà Phan Thị Phụng (ở phường Phú Nhuận) bày tỏ khi Nhà nước dự định tăng lương cơ bản, lương hưu, mức bảo trợ xã hội thì người dân rất phấn khởi. Dù vậy, bà Phụng cũng nêu thực trạng giá cả thị trường tăng nhanh hơn so với thu nhập.

"Nhà nước thực hiện chính sách bình ổn thị trường nhưng chẳng thấm vào đâu so với mức tăng giá cả hàng hóa", bà Phụng nói, và đề nghị Nhà nước cần có giải pháp cân đối giữa tăng lương với tăng giá cả hàng hóa.

Cử tri phường Phú Nhuận (TP.HCM) nêu ý kiến về khám sức khỏe bảo hiểm y tế ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri quan tâm đến công tác lập pháp, xây dựng pháp luật, các vấn đề kẹt xe, ngập nước, an toàn thực phẩm trường học, khám sức khỏe bảo hiểm y tế, cải cách thủ tục hành chính.

Ông Trần Thanh Sơn (ở phường Tân Định) đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án hạ tầng kỹ thuật, giải ngân đầu tư công, nhất là các tuyến vành đai, cao tốc, metro kết nối giữa TP.HCM với các tỉnh lân cận, giải quyết tình trạng quy hoạch treo, tháo gỡ vướng mắc cho thị trường bất động sản, thúc đẩy nhà ở xã hội.

Tăng lương phải xét đến túi tiền

Trao đổi với cử tri, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết mục tiêu cuối cùng của hệ thống chính trị là mang lại cho người dân cuộc sống tốt hơn, thu nhập khá hơn trong bối cảnh giá cả sinh hoạt tăng.

Dù vậy, việc tăng lương thêm một mức phải tính đến ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương có kham nổi hay không. Ông Quang cho biết 5 - 7 năm trước, ngân sách dành cho chi thường xuyên khoảng 70%, còn trong kế hoạch tài chính năm 2026 của Chính phủ, dự tính chi thường xuyên khoảng 51 - 52%.

"Nói cho gọn lại là mình làm ra 10 đồng thì dành hết 5 đồng để phục vụ cho hệ thống, nên khoản tiền còn lại cho các việc khác, bao gồm cả đầu tư hạ tầng cũng chỉ còn một nửa", ông Quang phân tích thêm.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao đổi về các vấn đề cử tri quan tâm ẢNH: SỸ ĐÔNG

Do vậy, Nhà nước phải tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế để tăng chi đầu tư phát triển, tăng thu nhập cho những người làm việc còn lại. "Chúng tôi rất muốn tăng thu nhập cho mọi người để phù hợp với bão giá nhưng cũng phải xét đến túi tiền", ông Quang nói.

Theo đại biểu Trần Lưu Quang, so với các địa phương khác, TP.HCM có cơ chế và nguồn lực để chăm lo đời sống người dân tốt hơn, đơn cử như lương hằng tháng của cán bộ, công chức cao hơn nhiều địa phương vì năng suất lao động cao hơn, làm nhiều việc hơn.

Hàng chục ngàn căn hộ cho công nhân thuê mua

Về nhà ở xã hội và nhà dành cho người thu nhập thấp, đại biểu Trần Lưu Quang cho biết Quốc hội và Chính phủ đều đã có nghị quyết riêng về vấn đề này. Sắp tới, luật Nhà ở sẽ sửa đổi về tiêu chí, tiêu chuẩn, thủ tục hành chính để người dân có điều kiện tiếp cận tốt hơn với nhà ở xã hội.

Theo ông Quang, hiện TP.HCM tổ chức làm nhà ở cho công nhân thuê và mua. Khác với cách làm trước đây, chủ đầu tư phải đi thu tiền thuê nhà hằng tháng thì theo phương án mới, Liên đoàn Lao động TP.HCM sẽ đứng giữa làm trung gian để thu tiền nhà từ chủ doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp trừ tiền nhà vào lương hằng tháng của công nhân nên chủ đầu tư sẽ yên tâm đến tháng là tiền thuê nhà sẽ chuyển vào tài khoản.

Buổi tiếp xúc cử tri tổ chức tại phường Phú Nhuận và kết nối trực tuyến đến các phường khác ẢNH: SỸ ĐÔNG

"Với phương án này, chủ doanh nghiệp sẽ được lợi là công nhân gắn bó lâu dài, người thu nhập thấp có nhà ở dễ dàng hơn. Từ việc thuê hằng tháng đến một thời điểm nào đó đủ điều kiện thì sẽ mua luôn căn hộ đó", ông Quang nói thêm.

Hiện có khoảng 70.000 căn hộ đã được chủ đầu tư thỏa thuận với Liên đoàn Lao động TP.HCM và các chủ doanh nghiệp để xây dựng. Với chính sách này, mục tiêu làm 200.000 căn nhà ở xã hội của TP.HCM có thể tăng lên hơn nữa.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng cho biết đang nghiên cứu phân khúc nhà ở thương mại mức giá hợp lý hơn, vị trí dự án không thể nằm ở trung tâm mà sẽ ở ngoại thành, chính quyền sẽ đầu tư hạ tầng kết nối.

"Việc này rất khó nên chúng tôi sẽ làm từng bước và cố gắng có những mô hình nhất định để từ đó phát triển ra", ông Quang nêu giải pháp bảo đảm nhà ở.