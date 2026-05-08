TP.HCM sẽ có khoảng 194.000 căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Chiều 8.5, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thạnh (TP.HCM), Tổ đại biểu Quốc hội số 9 - TP.HCM gồm các đại biểu: thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; bà Triệu Lệ Khánh, Chủ tịch HĐND phường Gia Định; ông Trần Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đột phá phát triển Trường đại học Sài Gòn tiếp xúc cử tri trực tiếp kết hợp trực tuyến các phường: Bình Thạnh, Gia Định, Bình Lợi Trung, Bình Quới, Thạnh Mỹ Tây, An Khánh.

Bà Triệu Lệ Khánh báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI ẢNH: NI NA

Mở đầu buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Triệu Lệ Khánh đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tại buổi tiếp xúc có 6 nhóm ý kiến với 18 vấn đề được cử tri đưa ra liên quan đến chính sách thuế; ô nhiễm môi trường; tình trạng ngập nước, kẹt xe; an toàn vệ sinh thực phẩm; đặc biệt là vấn đề an sinh xã hội cho người dân và phòng chống tội phạm trên không gian mạng.

Cử tri Nguyễn Hồ Thanh Bạch (phường Bình Thạnh) nêu ý kiến các chính sách an sinh thời gian qua đã mở rộng quyền lợi như trợ cấp xã hội, tặng quà, cấp BHYT miễn phí và khám sức khỏe định kỳ.

"Tuy nhiên vẫn còn khoảng trống với nhóm người cao tuổi già yếu, neo đơn, không thể tự đến cơ sở y tế khi ốm đau. Có những người từ 75 tuổi trở lên, khi bệnh tật phải nằm ở nhà chịu đựng vì không thể đi khám", ông Bạch nêu thực tế.

Từ đó, cử tri đề xuất mỗi phường, xã nên thành lập đội hỗ trợ y tế gồm bác sĩ và điều dưỡng trẻ đến tận nhà thăm khám định kỳ cho người cao tuổi neo đơn, bảo đảm chăm sóc sức khỏe kịp thời, sát nhu cầu.

Vấn đề về nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp được các cử tri đặc biệt quan tâm.

Cử tri tham gia buổi tiếp xúc, đóng góp nhiều ý kiến về an sinh xã hội, nhà ở và an ninh mạng ẢNH: NI NA

194.000 nhà ở xã hội được triển khai

Tại buổi tiếp xúc, vấn đề an sinh xã hội được nh iều cử tri quan tâm. Cử tri các phường kiến nghị cần tiếp tục hoàn thiện các chính sách an sinh ở những lĩnh vực thiết yếu khác như nhà ở, giáo dục và việc làm. Trong đó, vấn đề nhà ở xã hội được đặc biệt quan tâm khi giá nhà ở thương mại "tăng phi mã", vượt xa khả năng chi trả của đa số người lao động.

Trao đổi về nội dung này, thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết, TP.HCM đang phải đối mặt với áp lực rất lớn trong việc giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội cho bộ phận dân cư đông đảo.

Theo đó, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, từ năm 2021 đến nay, Chính phủ đã triển khai chương trình xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, TP.HCM được giao chỉ tiêu gần 200.000 căn, chiếm khoảng 20% kế hoạch cả nước.

Chỉ tiêu này đã được phân bổ cụ thể theo từng năm, từng khu vực, ưu tiên các địa bàn có đông công nhân, người lao động, nhất là những khu vực mới sáp nhập, nơi điều kiện sống còn nhiều khó khăn, nhiều người dân vẫn đang phải thuê trọ trong không gian chật hẹp.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng phát biểu tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc ẢNH: NI NA

"Đến nay, TP.HCM đã từng bước triển khai và cơ bản đạt được các mục tiêu trong giai đoạn đầu. Theo lộ trình, đến năm 2030, thành phố dự kiến hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội rải đều trên toàn địa bàn TP.HCM. Nguồn cung này không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân mà còn giúp điều tiết thị trường bất động sản, tác động tích cực đến mặt bằng giá nhà đất, đưa thị trường vận hành theo quy luật ổn định hơn", thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Tuy vậy, thượng tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc tiếp cận nhà ở xã hội của người dân hiện vẫn còn một số vướng mắc, khi người có nhu cầu phải đăng ký qua các cổng thông tin theo quy định của Chính phủ và địa phương, trong khi quy trình và điều kiện tiếp cận chưa thực sự thuận lợi.

Về lâu dài, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nâng cấp hạ tầng, hoàn thiện nền tảng số để đảm bảo các dịch vụ công được vận hành thông suốt, hiệu quả hơn, theo lộ trình từng bước.

Cử tri Nguyễn Hồ Thanh Bạch (phường Bình Thạnh) trao đổi về vấn đề an sinh xã hội ẢNH: NI NA

Người lớn tuổi hạn chế kỹ năng nhận diện lừa đảo

Không chỉ quan tâm đến các vấn đề đời sống, nhiều cử tri còn bày tỏ lo ngại trước những thách thức nảy sinh trong quá trình chuyển đổi số, khi không ít người dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ, từ đó tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng.

Cử tri Nguyễn Tuấn Quỳnh (phường An Khánh) tâm tư: "Tình trạng lừa đảo công nghệ ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi như giả mạo ngân hàng, cơ quan chức năng, đường link và ứng dụng giả. Trong khi không ít người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, vẫn còn hạn chế về kỹ năng nhận diện và xử lý nên dễ bị thiệt hại tài sản khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng".

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: NI NA

Trả lời nội dung này, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, an toàn thông tin và lừa đảo trên không gian mạng là vấn đề phổ biến và có xu hướng gia tăng nhanh trong bối cảnh chuyển đổi số. Tuy nhiên, chuyển đổi số là xu thế tất yếu.

"Quốc gia nào không đẩy mạnh chuyển đổi số, không phát triển khoa học công nghệ, không thúc đẩy đổi mới sáng tạo thì sẽ khó có được sự phát triển bền vững và có nguy cơ đứng ngoài dòng chảy phát triển chung của nhân loại", Thứ trưởng khẳng định.

Vì vậy, mỗi người dân cần chủ động học hỏi, cập nhật kiến thức, không nên giấu khi gặp khó khăn trong quá trình sử dụng công nghệ. Theo lãnh đạo Bộ Công an, việc trang bị kỹ năng số không chỉ là nhu cầu mà còn là điều kiện cần thiết để người dân hiểu đúng, làm đúng và tự bảo vệ mình trước các rủi ro trên không gian mạng.

Đồng thời, người dân cần thận trọng khi giao dịch trực tuyến, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản hay mã xác thực khi chưa kiểm chứng, và nên tham khảo ý kiến người thân khi thực hiện các giao dịch liên quan đến tài chính.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đã triển khai nền tảng "Bình dân học vụ số" nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận các kiến thức cơ bản về công nghệ, sử dụng dịch vụ công trực tuyến cũng như nhận diện, phòng tránh các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận và tiếp thu ý kiến của cử tri, đồng thời sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện chính sách phù hợp với thực tiễn.