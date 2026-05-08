Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng: Siết thực phẩm bẩn để bảo vệ người dân

Sáng 8.5, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gò Vấp (TP.HCM), Tổ đại biểu Quốc hội số 9 gồm thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; bà Triệu Lệ Khánh, Chủ tịch HĐND phường Gia Định; ông Trần Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đột phá phát triển Trường đại học Sài Gòn đã tiếp xúc cử tri trực tiếp kết hợp trực tuyến các phường Gò Vấp, Hạnh Thông, An Hội Đông, An Hội Tây.

Buổi tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu Quốc hội số 9 ẢNH: NI NA

Mở đầu buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Trần Hoàng Ngân đã thông tin đến cử tri những kết quả quan trọng của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Ghi nhận 11 nhóm ý kiến với 31 vấn đề của cử tri liên quan đến chính sách về thuế, an sinh xã hội, xử lý ô nhiễm môi trường, ngăn chặn bạo lực học đường, đặc biệt siết chặt an toàn vệ sinh thực phẩm, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng khẳng định các kiến nghị này sẽ được tổng hợp đầy đủ để gửi đến Quốc hội.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI ẢNH: NI NA

Cần nghiên cứu tuổi sử dụng mạng xã hội để ngăn chặn bạo lực học đường

Về tình trạng bạo lực học đường, cử tri cho biết tuy có xu hướng giảm về số vụ nhưng mức độ ngày càng nghiêm trọng, thậm chí gây thiệt hại đến tính mạng.

Cử tri Phan Văn Phước (phường An Hội Đông) chia sẻ: "Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn, hơn thua trên mạng xã hội, dẫn đến hành vi bạo lực ngoài đời. Đáng lo ngại, tình trạng này xuất hiện ở cả học sinh trung học cơ sở".

Từ đó, cử tri kiến nghị cần nghiên cứu quy định độ tuổi sử dụng mạng xã hội, đồng thời cần có những quy định xử phạt hợp lý đối với người có hành vi bạo lực học đường.

Cử tri phường Gò Vấp nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội ẢNH: NI NA

Tình trạng thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc đang ngày càng thâm nhập sâu vào thị trường; thực phẩm kém chất lượng xuất hiện từ chợ truyền thống, cửa hàng nhỏ lẻ đến trường học, siêu thị, thậm chí cả cơ sở y tế... khiến người dân không khỏi hoang mang.

Trước thực trạng này, cử tri Mai Chí Công (phường An Hội Đông) bày tỏ lo lắng: "Nhiều loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, không được kiểm định chất lượng, thậm chí quá hạn vẫn bày bán tràn lan, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với sức khỏe cộng đồng, nhất là học sinh và người lao động".

Cử tri kiến nghị cần tăng cường kiểm tra, thanh tra đột xuất, đặc biệt với các đơn vị cung cấp suất ăn cho trường học, khu công nghiệp; xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, ứng dụng công nghệ để người dân có thể tự kiểm tra sản phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe và chất lượng nguồn nhân lực xã hội.

Xử lý nghiêm vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm

Ghi nhận các ý kiến cử tri, về vấn đề an toàn thực phẩm đang gây bức xúc dư luận, thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết Quốc hội không ngừng hoàn thiện thể chế, hệ thống văn bản pháp luật nhằm bịt kín các kẽ hở. Trong bối cảnh kinh tế mở, các đối tượng lợi dụng triệt để những lỗ hổng pháp lý với thủ đoạn tinh vi để đưa thực phẩm chức năng, đồ ăn thức uống kém chất lượng vào thị trường.

"Khối lượng thời gian Chính phủ bàn thảo về đấu tranh phòng ngừa xâm phạm tính mạng, sức khỏe người dân và an toàn vệ sinh thực phẩm luôn rất lớn. Chúng tôi liên tục xác lập các chuyên án để triệt phá các đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả, thực phẩm giả, đường sữa và thực phẩm chức năng kém chất lượng...", Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Đáng chú ý, thượng tướng Lê Quốc Hùng cũng thẳng thắn chỉ ra những vụ án tiêu cực ngay tại các cơ quan quản lý nhà nước – nơi vốn được coi là "người gác cửa" cho sức khỏe nhân dân. Điển hình là vụ án tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) liên quan đến việc nhận hối lộ để ký giấy phép lưu hành cho các loại thực phẩm chức năng kém chất lượng.

Thứ trưởng khẳng định quan điểm của ngành công an là xử lý rất nghiêm minh, triệt để và không có vùng cấm. Hiện các vụ việc này được tòa án xét xử theo đúng quy định.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng phát biểu tiếp thu và giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc ẢNH: NI NA

Theo thượng tướng Lê Quốc Hùng, các cơ quan Trung ương thường xuyên họp, chỉ đạo sát sao nhằm bịt kín kẽ hở, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả, rất cần sự tham gia của người dân trong việc phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.

Đẩy mạnh chuyển đổi số để tránh "tham nhũng vặt"

Bên cạnh công tác đấu tranh với tội phạm, Bộ Công an cũng chỉ đạo quyết liệt việc cấm hành vi "tham nhũng vặt" trong lực lượng, vốn gây nhức nhối dư luận thời gian qua.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: NI NA

"Lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường hiện diện tại các điểm nóng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, giảm tiếp xúc trực tiếp với người dân, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả", thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng khẳng định các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được tiếp thu đầy đủ, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đồng thời cam kết theo dõi đến cùng để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.