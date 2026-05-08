Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng: Siết thực phẩm bẩn để bảo vệ người dân

Ngọc Lê - Ni Na
08/05/2026 14:30 GMT+7

Trước những lo ngại của cử tri về an toàn vệ sinh thực phẩm, thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định sẽ tăng cường lập chuyên án, xử lý nghiêm minh các vi phạm để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Sáng 8.5, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gò Vấp (TP.HCM), Tổ đại biểu Quốc hội số 9 gồm thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; bà Triệu Lệ Khánh, Chủ tịch HĐND phường Gia Định; ông Trần Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đột phá phát triển Trường đại học Sài Gòn đã tiếp xúc cử tri trực tiếp kết hợp trực tuyến các phường Gò Vấp, Hạnh Thông, An Hội Đông, An Hội Tây.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng: Siết chặt thực phẩm bẩn để bảo vệ người dân- Ảnh 1.

Buổi tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu Quốc hội số 9

ẢNH: NI NA

Mở đầu buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Trần Hoàng Ngân đã thông tin đến cử tri những kết quả quan trọng của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Ghi nhận 11 nhóm ý kiến với 31 vấn đề của cử tri liên quan đến chính sách về thuế, an sinh xã hội, xử lý ô nhiễm môi trường, ngăn chặn bạo lực học đường, đặc biệt siết chặt an toàn vệ sinh thực phẩm, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng khẳng định các kiến nghị này sẽ được tổng hợp đầy đủ để gửi đến Quốc hội.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng: Siết chặt thực phẩm bẩn để bảo vệ người dân- Ảnh 2.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI

ẢNH: NI NA

Cần nghiên cứu tuổi sử dụng mạng xã hội để ngăn chặn bạo lực học đường

Về tình trạng bạo lực học đường, cử tri cho biết tuy có xu hướng giảm về số vụ nhưng mức độ ngày càng nghiêm trọng, thậm chí gây thiệt hại đến tính mạng.

Cử tri Phan Văn Phước (phường An Hội Đông) chia sẻ: "Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn, hơn thua trên mạng xã hội, dẫn đến hành vi bạo lực ngoài đời. Đáng lo ngại, tình trạng này xuất hiện ở cả học sinh trung học cơ sở".

Từ đó, cử tri kiến nghị cần nghiên cứu quy định độ tuổi sử dụng mạng xã hội, đồng thời cần có những quy định xử phạt hợp lý đối với người có hành vi bạo lực học đường.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng: Siết chặt thực phẩm bẩn để bảo vệ người dân- Ảnh 3.

Cử tri phường Gò Vấp nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội

ẢNH: NI NA

Tình trạng thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc đang ngày càng thâm nhập sâu vào thị trường; thực phẩm kém chất lượng xuất hiện từ chợ truyền thống, cửa hàng nhỏ lẻ đến trường học, siêu thị, thậm chí cả cơ sở y tế... khiến người dân không khỏi hoang mang.

Trước thực trạng này, cử tri Mai Chí Công (phường An Hội Đông) bày tỏ lo lắng: "Nhiều loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, không được kiểm định chất lượng, thậm chí quá hạn vẫn bày bán tràn lan, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với sức khỏe cộng đồng, nhất là học sinh và người lao động".

Cử tri kiến nghị cần tăng cường kiểm tra, thanh tra đột xuất, đặc biệt với các đơn vị cung cấp suất ăn cho trường học, khu công nghiệp; xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, ứng dụng công nghệ để người dân có thể tự kiểm tra sản phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe và chất lượng nguồn nhân lực xã hội.

Xử lý nghiêm vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm

Ghi nhận các ý kiến cử tri, về vấn đề an toàn thực phẩm đang gây bức xúc dư luận, thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết Quốc hội không ngừng hoàn thiện thể chế, hệ thống văn bản pháp luật nhằm bịt kín các kẽ hở. Trong bối cảnh kinh tế mở, các đối tượng lợi dụng triệt để những lỗ hổng pháp lý với thủ đoạn tinh vi để đưa thực phẩm chức năng, đồ ăn thức uống kém chất lượng vào thị trường.

"Khối lượng thời gian Chính phủ bàn thảo về đấu tranh phòng ngừa xâm phạm tính mạng, sức khỏe người dân và an toàn vệ sinh thực phẩm luôn rất lớn. Chúng tôi liên tục xác lập các chuyên án để triệt phá các đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả, thực phẩm giả, đường sữa và thực phẩm chức năng kém chất lượng...", Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Đáng chú ý, thượng tướng Lê Quốc Hùng cũng thẳng thắn chỉ ra những vụ án tiêu cực ngay tại các cơ quan quản lý nhà nước – nơi vốn được coi là "người gác cửa" cho sức khỏe nhân dân. Điển hình là vụ án tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) liên quan đến việc nhận hối lộ để ký giấy phép lưu hành cho các loại thực phẩm chức năng kém chất lượng.

Thứ trưởng khẳng định quan điểm của ngành công an là xử lý rất nghiêm minh, triệt để và không có vùng cấm. Hiện các vụ việc này được tòa án xét xử theo đúng quy định.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng: Siết chặt thực phẩm bẩn để bảo vệ người dân- Ảnh 4.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng phát biểu tiếp thu và giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc

ẢNH: NI NA

Theo thượng tướng Lê Quốc Hùng, các cơ quan Trung ương thường xuyên họp, chỉ đạo sát sao nhằm bịt kín kẽ hở, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả, rất cần sự tham gia của người dân trong việc phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.

Đẩy mạnh chuyển đổi số để tránh "tham nhũng vặt"

Bên cạnh công tác đấu tranh với tội phạm, Bộ Công an cũng chỉ đạo quyết liệt việc cấm hành vi "tham nhũng vặt" trong lực lượng, vốn gây nhức nhối dư luận thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng: Siết chặt thực phẩm bẩn để bảo vệ người dân- Ảnh 5.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

ẢNH: NI NA

"Lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường hiện diện tại các điểm nóng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, giảm tiếp xúc trực tiếp với người dân, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả", thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng khẳng định các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được tiếp thu đầy đủ, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đồng thời cam kết theo dõi đến cùng để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Tin liên quan

Cử tri TP.HCM mong sớm tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ mở rộng quốc lộ 13

Cử tri TP.HCM mong sớm tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ mở rộng quốc lộ 13

Tiếp xúc với Tổ đại biểu Quốc hội số 3 - TP.HCM, cử tri đề nghị sớm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình.

300 tấn thịt lợn bệnh, 'đừng để thực phẩm bẩn đi vào bữa ăn học sinh'

Khám phá thêm chủ đề

thực phẩm bẩn tiếp xúc cử tri Đại biểu quốc hội TP.HCM Thứ trưởng Bộ Công an phường gò vấp phường An Hội Đông bạo lực học đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận