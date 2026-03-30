Giáo dục

Một trường học xảy ra 2 vụ bạo lực học đường khiến học sinh nhập viện

Hữu Tú
30/03/2026 13:21 GMT+7

Chỉ trong vài ngày, Trường THCS 19.8 (Đắk Lắk) xảy ra 2 vụ bạo lực học đường khiến 2 học sinh nhập viện. Trước tình trạng này, nhà trường đã làm việc với cơ quan chức năng đưa ra giải pháp trong thời gian tới.

2 vụ bạo lực học đường xảy ra liên tiếp

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền nhiều clip ghi lại cảnh bạo lực học đường tại Đắk Lắk, gây bức xúc dư luận. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, các học sinh xuất hiện trong clip đang theo học tại Trường THCS 19.8 (xã Ea Ktur).

Trước đó, ngày 26.3, em Ê.T.K.L (học sinh lớp 7) xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội với em V.N.H (lớp 8) nên hẹn gặp nhau bên ngoài nhà trường để giải quyết. Tại đây, hai học sinh lời qua tiếng lại rồi dẫn đến xô xát.

Vụ việc khiến em L. bị thương và phải nhập viện cấp cứu với nhiều chấn thương.

Hình ảnh vụ bạo lực học đường liên quan học sinh Trường THCS 19.8 (Đắk Lắk)

Trung tâm y tế Cư Kuin xác nhận em L. nhập viện trong tình trạng chấn thương phần mềm, nhiều vết xây xát trên cơ thể. Qua thăm khám, bác sĩ xác định em bị chấn thương vùng đầu, gãy xương sườn và đang được theo dõi, điều trị.

Người nhà em L. cho biết đã gửi đơn đến cơ quan chức năng để đề nghị làm rõ vụ việc. Gia đình mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, đồng thời làm việc với nhà trường nhằm có biện pháp xử lý, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Tiếp đó, ngày 29.3, em N.H.L.Đ (học sinh lớp 6) xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội với em T.H (lớp 8) nên hẹn gặp nhau để nói chuyện. Tuy nhiên, hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại và dẫn đến xô xát.

Vụ việc khiến em Đ. bị thương, phải nhập viện với tình trạng chấn thương phần mềm. Hiện em đang được bác sĩ theo dõi, điều trị và đã được bó bột chân phải.

Học sinh N.H.L.Đ (lớp 6) nhập viện điều trị sau vụ bạo lực học đường

Gia đình em Đ. đã đến làm việc với nhà trường và phụ huynh em H. để trao đổi về vụ việc. Hai bên gia đình đã gặp gỡ, làm việc và thống nhất trao đổi để giải quyết vụ việc.

Nhà trường nói gì?

Ngày 30.3, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Đăng, Hiệu trưởng Trường THCS 19.8, cho biết Ban giám hiệu nhà trường đã làm việc trực tiếp với phụ huynh và học sinh liên quan đến 2 vụ bạo lực học đường khiến 2 em phải nhập viện điều trị.

Trường THCS 19.8 liên tiếp xảy ra bạo lực học đường khiến 2 học sinh nhập viện điều trị

Ông Đăng cho biết,  cả 2 vụ bạo lực nêu trên đều xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội. Sau đó, các học sinh tự hẹn gặp nhau bên ngoài nhà trường để giải quyết, dẫn đến xô xát.

Đối với trường hợp của em Ê.T.K.L (lớp 7), phụ huynh đã gửi đơn trình báo cơ quan công an. Quan điểm của nhà trường là chờ kết quả làm việc từ phía công an, sau đó sẽ căn cứ mức độ vi phạm để đưa ra hình thức xử lý phù hợp đối với học sinh liên quan.

Trong khi đó, với trường hợp em N.H.L.Đ (lớp 6), ban giám hiệu đã làm việc với phụ huynh hai bên. Các gia đình đã trực tiếp trao đổi và thống nhất lựa chọn giải pháp hòa giải, tạo điều kiện để học sinh nhận thức sai phạm, sửa lỗi và thay đổi hành vi.

Ông Đăng cho biết thêm, thời gian qua, nhà trường đã thực hiện tuyên truyền cho học sinh về bạo lực học đường nhằm nâng cao nhận thức, hạn chế xảy ra các vụ việc không đáng có.

Học sinh Ê.T.K.L (lớp 7) bị gãy xương sườn do vụ bạo lực học đường

“Đầu năm học, nhà trường đã mời trung tâm kỹ năng sống tại TP.HCM về đào tạo, tổ chức chuyên đề phòng chống bạo lực học đường cho học sinh. Đồng thời, chúng tôi nghiêm cấm học sinh mang điện thoại đến trường. Tuy nhiên, các mâu thuẫn chủ yếu phát sinh khi các em sử dụng mạng xã hội tại nhà”, ông Đăng nói.

Cũng theo ông Đăng, nhà trường đã báo cáo 2 vụ việc với chính quyền địa phương. Ban giám hiệu đồng thời đề nghị Sở GD-ĐT Đắk Lắk và UBND xã Ea Ktur quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn trong quá trình xử lý; phối hợp cùng các cơ quan liên quan để hỗ trợ công tác giáo dục, ổn định tâm lý học sinh và tăng cường giải pháp phòng ngừa bạo lực học đường trong thời gian tới.

Không phải chỉ đánh đập, hành hạ người khác mới là bạo lực học đường. Có những câu nói, sự trêu chọc tàn nhẫn của bạn bè có thể đẩy một người xuống vực thẳm, sau đó nếu có ân hận cũng đã quá muộn màng.

