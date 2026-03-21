Giáo dục

Hưng Yên: Hiệu trưởng chịu trách nhiệm nếu để xảy ra bạo lực học đường

Trần Cường
21/03/2026 18:59 GMT+7

Sở GD-ĐT tỉnh Hưng Yên yêu cầu người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Giám đốc Sở GD-ĐT và pháp luật về vụ việc liên quan đến bạo lực học đường thuộc phạm vi quản lý.

Bạo lực học đường xảy ra dưới nhiều hình thức

Ngày 21.3, Sở GD-ĐT tỉnh Hưng Yên có văn bản gửi UBND các xã, phường; các cơ sở giáo dục liên quan... về việc tăng cường xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và phòng, chống bạo lực học đường.

Camera ghi lại cảnh một nữ giáo viên mầm non tại Hưng Yên tát trẻ trước mặt 2 bạn ở khu vui chơi

Theo nội dung văn bản, thời gian gần đây, trên địa bàn Hưng Yên xuất hiện một số vụ việc liên quan bạo lực học đường xảy ra dưới nhiều hình thức (giữa học sinh với học sinh, giữa giáo viên với học sinh và giữa giáo viên với giáo viên) và gồm cả bạo lực thể chất, bạo lực tinh thần, kỳ thị, đặc biệt là bạo lực trên không gian mạng.

Trong đó, một số vụ việc bắt nguồn trên không gian mạng đã gây hậu quả nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến tâm lý học sinh, ảnh hưởng tới niềm tin của xã hội đối với môi trường giáo dục.

Sở GD-ĐT tỉnh Hưng Yên cho rằng nguyên nhân của thực trạng trên là do một số địa phương chưa quyết liệt, sự buông lỏng công tác quản lý của một số cơ sở giáo dục và công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn bạo lực chưa kịp thời…

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Sở GD-ĐT tỉnh Hưng Yên yêu cầu người đứng đầu các đơn vị phải nghiêm túc quán triệt, triển khai các nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực học đường; ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường... và chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Giám đốc Sở GD-ĐT và pháp luật về vụ việc liên quan đến bạo lực học đường thuộc phạm vi quản lý.

Các đơn vị phải thường xuyên rà soát để phát hiện và có phương án khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong phòng, chống bạo lực học đường…

Xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý, báo cáo, quản lý vụ việc học sinh bị bạo lực học đường theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, quán triệt các quy định pháp luật, các biện pháp về phòng chống bạo lực học đường đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh; tăng cường phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội; đẩy mạnh công tác tư vấn tâm lý học đường…

Người đứng đầu cơ sở giáo dục khi phát hiện vụ việc bạo lực học đường phải ngay lập tức báo cáo về Sở GD-ĐT và chính quyền địa phương trong vòng 24 giờ. Tuyệt đối không bao che, né tránh trách nhiệm… Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển cơ quan chức năng xử lý.

Hưng Yên yêu cầu báo cáo vụ nữ sinh lớp 7 uống thuốc sâu

Sở GD-ĐT tỉnh Hưng Yên vừa có công văn yêu cầu chính quyền và nhà trường báo cáo về vụ việc nữ sinh lớp 7 uống thuốc sâu, phải nhập viện cấp cứu để nắm bắt và có cơ sở chỉ đạo xử lý.

