Nữ thứ trưởng mới của Bộ GD-ĐT phụ trách lĩnh vực nào?

Tuệ Nguyễn
16/03/2026 15:47 GMT+7

Ngày 16.3, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm thứ trưởng Bộ GD-ĐT với bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, dự kiến phân công các lĩnh vực mà nữ thứ trưởng sẽ phụ trách.

Quyền Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh dự kiến sẽ được giao phụ trách các lĩnh vực: giáo dục mầm non, công tác học sinh sinh viên và Đề án Ngoại ngữ quốc gia. 

Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trao quyết định của Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh

Ông Sơn đánh giá, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh là nhà giáo, nhà quản lý trưởng thành từ cơ sở, từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong ngành giáo dục và chính quyền địa phương. Dù vậy, môi trường công tác tại Bộ GD-ĐT có những đặc thù khác so với địa phương, với nhiệm vụ tham mưu chiến lược và kiến tạo chính sách cho hệ thống giáo dục quốc dân.

Ông Sơn cũng cho rằng, trong bối cảnh ngành giáo dục đang thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản lý, giảng dạy, vai trò của Bộ không chỉ là quản lý mà còn đồng hành, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở giáo dục. Sự tham gia của một lãnh đạo từng công tác tại địa phương sẽ góp phần giúp các chính sách của ngành sát thực tiễn hơn, tăng tính khả thi khi triển khai.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh bày tỏ lòng biết ơn các cấp, ngành đã tạo điều kiện để bà tiếp tục cống hiến cho ngành giáo dục trên cương vị mới.

Như vậy, đến thời điểm này, bộ máy lãnh đạo Bộ GD-ĐT gồm có: quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và các thứ trưởng: Phạm Ngọc Thưởng, Nguyễn Văn Phúc, Lê Quân, Nguyễn Thị Quyên Thanh.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh (49 tuổi), quê quán tỉnh Vĩnh Long, từng đảm nhiệm các vị trí công tác như: Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long; Trưởng phòng GD-ĐT TP. Vĩnh Long; Phó giám đốc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long; Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh là đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021; đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026.

