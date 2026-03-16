Phú Quốc: Ngăn chặn bạo lực học đường sau vụ nam sinh bị đánh hội đồng

Ngày 16.3, bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang), đã ký văn bản chỉ đạo đến các cơ sở giáo dục trực thuộc về việc chấn chỉnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, thời gian vừa qua, một số cơ sở giáo dục tại Phú Quốc xảy ra các vụ bạo lực học đường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của học sinh, tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục, gây dư luận xấu, hoang mang trong xã hội.

Nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi bạo lực học đường, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện cho học sinh, UBND đặc khu Phú Quốc yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng ngừa bạo lực học đường.

Giáo viên chủ nhiệm, tổ chức đoàn thể trong nhà trường phải kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm lý, mối quan hệ của học sinh trong và ngoài nhà trường; rà soát, phân loại học sinh theo mức độ nguy cơ, chủ động phát hiện các mâu thuẫn trong nội bộ học sinh để phân công cán bộ, giáo viên và học sinh theo dõi, hỗ trợ và có biện pháp giáo dục, tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

Quan tâm giáo dục, hỗ trợ, tư vấn học sinh cá biệt, học sinh có biểu hiện vi phạm đạo đức, bỏ học hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật; chủ động phối hợp với gia đình và công an đặc khu để có biện pháp cảm hóa, giáo dục kịp thời, sớm ngăn chặn các hành vi bạo lực học đường, tụ tập gây rối trật tự công cộng. Đặc biệt chú trọng quản lý học sinh ngoài giờ học, trên không gian mạng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc phát sinh liên quan đến bạo lực học đường, an ninh mạng...

Khi có sự việc phát sinh, các đơn vị phải chủ động xử lý ban đầu theo thẩm quyền; đồng thời báo cáo kịp thời về UBND đặc khu Phú Quốc (qua Phòng Văn hóa - Xã hội) để phối hợp xử lý. Tuyệt đối không che giấu thông tin, báo cáo chậm, báo cáo không đúng sự thật làm ảnh hưởng đến công tác phối hợp xử lý.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 7.3, chỉ vì mâu thuẫn giữa hai bạn gái mà một nhóm thanh niên (trong đó có em mới 16 tuổi) đã đánh hội đồng một nam sinh đang học lớp 10 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên cụm đặc khu Phú Quốc. Hậu quả, nam sinh bị đánh phải nhập viện điều trị trong tình trạng có nhiều vết bầm trên mặt và nhiều vết thương phần mềm khác. Công an đã tạm giữ 4 nghi phạm để tiếp tục điều tra, xử lý.